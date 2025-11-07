Sudjelujte u savjetovanju: Holding objavio dokument koji uvodi promjenu u naplati parkiranja u Zagrebu

Podružnica Zagrebparking uputila je 6. studenog 2025. u javno savjetovanje prijedlog noveliranih Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim parkiralištima s naplatom. Kako je ranije najavio gradonačelnik Tomislav Tomašević, parkirališne karte za jednu zonu više neće vrijediti u onim nižima. Oni koji, dakle, kupe kartu za prvu zonu, neće s njom moći prakirati i u drugoj i trećoj zoni.

"Pozivamo sve zainteresirane građane da svoje komentare tijekom javnog savjetovanja koje traje zaključno s 22. studenim u ponoć, dostave putem e-maila infozgp@zgh.hr. Ograničenje važenja komercijalnih parkirališnih karata na parkirališnu zonu za koju su kupljene predlaže se s ciljem povećanja protočnosti na javnim parkiralištima kojima upravlja Zagrebparking, a ujedno bi osigurao povećanje parkirališnih kapaciteta za stanare što u konačnici podupire načelo pravednosti. Podsjetimo, ranije uvedenim promjenama vezanima za blokovske podjele važenja povlaštenih parkirališnih koraka, napravljeni su iskoraci u tom smjeru", stoji u priopćenju Holdinga.

Prijedlog noveliranih Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim parkiralištima s naplatom možete preuzeti na poveznici.