Studenti u Zagrebu čekali mjesecima na isplate! Stipendije dobili tek pred kraj akademske godine, Grad objasnio zašto

Studenti u Zagrebu na gradske stipendije čekali su gotovo cijelu akademsku godinu – prve isplate stigle su tek u lipnju. Zbog toga je nezavisna zastupnica u Gradskoj skupštini Zagreba Dina Dogan uputila pitanje gradskim uredima, upozorivši da stipendije kasne iz godine u godinu te da to ozbiljno pogađa studente i njihove obitelji.

U svom pitanju istaknula je bkako se problem ne odnosi samo na isplate, već i na cijeli postupak – od kašnjenja natječaja do imenovanja povjerenstava. Navela je da su joj se ponovno obratili roditelji studenata, ovaj put zbog stipendija za akademsku godinu 2025./2026., upozoravajući da se isti problemi ponavljaju. Kao ključan primjer izdvojila je upravo prethodnu akademsku godinu, kada su stipendije isplaćene tek pred sam kraj, čime je, kako ističe, dovedena u pitanje njihova svrha. Od Grada je zatražila konkretne odgovore o razlozima kašnjenja, mogućim administrativnim zaprekama te planovima da se stipendije ubuduće isplaćuju pravodobno, odnosno na početku ili tijekom akademske godine. "Takva praksa u potpunosti dovodi u pitanje svrhu stipendije kao pravodobne financijske potpore studentima tijekom studijske godine“, istaknula je u pitanju, podsjetivši da su stipendije za akademsku godinu 2024./2025. prvi put isplaćene tek pred sam kraj godine. Dodala je i kako druge jedinice lokalne samouprave i država stipendije raspisuju i isplaćuju ranije, u jasnim rokovima, dok Zagreb u tome zaostaje.

U odgovoru iz Gradskog ureda za obrazovanje navodi se da je do kašnjenja došlo zbog složenog i dugotrajnog postupka obrade čak 3238 prijava. "Tijekom postupka bilo je potrebno provoditi dodatne provjere pojedinih navoda kod nadležnih institucija kako bi se dovršio postupak bodovanja“, stoji u odgovoru. Ističu i da su postupak dodatno produžili brojni prigovori kandidata, izmjene rang-lista te slučajevi jednakog broja bodova, zbog kojih se moralo tražiti i odobrenje za povećanje broja stipendija.

Konačne liste utvrđene su u svibnju 2025., nakon čega su sklopljeni ugovori i započela isplata stipendija sa zaostatcima. Iz Grada poručuju da već uvode promjene kako bi se postupak ubrzao – smanjuje se broj rang-lista, planira nadogradnja sustava eStipendije te izmjene odluka koje reguliraju dodjelu stipendija. Za akademsku godinu 2025./2026. natječaji su, navode, raspisani ranije nego prije, a dio rang-lista već je objavljen. Postupak bodovanja još traje, a iz Grada poručuju da je cilj ubuduće osigurati pravodobnije isplate kako bi stipendije imale svoju punu socijalnu i obrazovnu svrhu.