Na vozačicu (85) u Zagrebu naletio kamiondžija (42), ozlijeđena putnica (58) završila u bolnici

Policija je izvijestila o prometnoj nesreći koja se jučer oko 9.55 sati dogodila na Peščenici, a u kojoj je teško ozlijeđena 58-godišnja putnica. Prema policijskim podacima, 85-godišnjakinja je upravljala osobnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka te se kretala spojnom kolničkom trakom Servisne ceste i južnog kolnika Slavonske avenije u smjeru juga. Dolaskom do raskrižja sa Servisnom cestom ušla je u raskrižje, a da pritom nije propustila sva vozila koja se kreću cestom označenom kao cesta s prednošću prolaska.

U tom je trenutku na desni bočni dio njezina automobila prednjim dijelom naletio teretni automobil zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 42-godišnjak, a koji se Servisnom cestom kretao u smjeru istoka. U nesreći je teško ozlijeđena 58-godišnja putnica iz osobnog automobila. Liječnička pomoć pružena joj je u Kliničkoj bolnici Dubrava.