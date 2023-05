Stiže ljepše vrijeme, ovog vikenda zato Samoborke, Samoborci i gosti mogu biciklirati

Spring Fusion: Bike&Hike biciklijada, kojom se obilježava 25. obljetnica Planinarskog kluba Scout i 20. obljetnica planinarske obilaznice Samoborski scoutski put, održava se ovu subotu s početkom u 10 sati te kreće s glavnog samoborskog trga od kuda će se biciklisti i planinari uputiti prema Planinarskoj kući Scout u Koretićima.

Do odredišta u Koretićima biciklisti će moći birati između dvije rute. Cestovna ruta duga je 23 kilometra te ide po makadamskoj cesti koja je prihvatljiva za cestovne bicikle i sve bicikliste. Ta ruta nudi prekrasnu vožnju dolinom potoka Bregana do Planinarske kuće Scout, a MTB ruta koja vodi do istog odredišta je nešto kraća, no zahtjevnija jer ide šumskim stazama i putevima kroz Samoborsko gorje i Žumberak.

Događaj je u organizaciji BBK Šišmiš, BBK Krpelj, PK Scout i TZ grada Samobora, a po dolasku u Planinarsku kuću Scout, koji je predviđen oko 13 sati, sve okupljene očekuje bogat glazbeni program uz bendove: Noxin, Jolly Roges, Slutim konje i Plameni jazavci.

A Samoborom će se biciklirati i za dva tjedna u sklopu 41. Večernjakove biciklijade . Bogata ugostiteljska ponuda, kvizovi znanja, koncert Vatre te osvježavanje u bazenu samo su dio onoga što vas očekuje 3. lipnja na samoborskom Vugrinščaku, ciljnoj lokaciji 41. Večernjakove biciklijade, čiji je slogan "Praznik na dva kotača".