Stanovnicima Kajzerice je prekipjelo, zbog kopanja u kvartu svako malo prometni kolaps

Četiri su godine trpjeli radove na rekonstrukciji remetinečkog rotora zbog kojih je nastajao prometni kolaps na ionako prebukiranom križanju Riječke ulice i Remetinečke ceste na Kajzerici, a slične su se scene ponavljale i u posljednjih osam mjeseci otkako je u rekonstrukciji Jadranski most. No prošloga je tjedna i taj pravac zatvoren zbog rekonstrukcije raskrižja, odnosno gradnje rotora, za koji se nadaju da će im biti od velike pomoći jer je križanje, govore stanovnici, oduvijek bilo problematično.

– To je jedno od najprometnijih raskrižja u kvartu i dosad je bilo dosta loše regulirano. Auti su dolazili iz svih smjerova, često je dolazilo do zabune oko toga tko ima prednost, a prostor je kao stvoren za rotor. Nadam se da će nakon njegove gradnje biti lakše i vozačima i pješacima – ističe Kata, stanarka obližnje zgrade.

U špicama u kolonama

No njoj i njezinim susjedima prekipjelo je jer su svako malo, dodaje, opkoljeni radovima, hodaju preko blata, a vozači osuđeni na obilazne pravce. Iz gradske su uprave prije početka radova izvijestili da će raskrižje na Kajzerici do 11. lipnja biti zatvoreno za sav promet, no kopanje je svejedno mnoge iznenadilo. Nakon desetak dana intenzivnih radova koje povremeno, kažu, stopiraju vremenske neprilike, završava se uklanjanje starog asfalta, a promet je zatvoren iz tri smjera, Remetinečke ceste te Riječke i Cimermanove ulice, gdje je signalizacija koja upozorava na radove postavljena stotinjak metara od raskrižja, a upravo na tom mjestu, čemu i sami svjedočimo, dolazi do zabune.

– Iz ne znam kojeg razloga, vozači se prave da ne vide ogradu i uporno prolaze i okreću se nasred gradilišta. Očito su trebali bolje postaviti signalizaciju jer je ovako auti bez problema mogu zaobići – buni se jedan od stanara obližnje zgrade.

Kako stoji na službenim stranicama Grada, sve do završetka radova obilazni pravac bit će iz Cimermanove preko Avenije Dubrovnik do remetinečkog kružnog toka s kojeg se silazi na Jadransku aveniju te zatim Riječkom ulicom i obratno, što je pak obilazak oko čitave Kajzerice, odnosno više od četiri kilometra. Zbog toga je posljednjih dana još teže proći jednom od gradskih prometnih žila kucavica, Avenijom Dubrovnik, a za izlazak na Remetinečki rotor, posebice u jutarnjim i popodnevnim satima, čeka se u još dužim kolonama.

Sve to mori stanovnike tamošnjih kvartova, posebice Kajzerice, koji su slične probleme imali i prije tri godine kada se, podsjetimo, gradio Remetinečki rotor.

– Tada su nam se kolone automobila slijevale u kvart i to smo trpjeli četiri godine, a isto je bilo i kad su zatvorili dio Jadranskog mosta. Godinama smo okruženi radovima, bude i prašine i buke, naravno, no to još nekako pretrpimo. Taj promet nam je najveća boljka, djeca hodaju ovuda, nekada su se i igrala jer ulice nisu bile toliko prometne, a danas se boje i prolaziti – dodaje Kata.

Konačno stigla modernizacija

Zbog radova je i autobusnoj liniji 234, koja s terminala Glavni kolodvor prometuje do Kajzerice, na dva mjeseca izmijenjena trasa. Sada od Glavnog kolodvora redovnom rutom vozi do raskrižja Antallove ulice s Cimermanovom i Bencekovićevom, kojom nastavlja ravno, skreće u Cimermanovu te Antallovu, pa se ponovno redovnom trasom vraća do Glavnog kolodvora. To je uzrokovalo i razmještanje stajališta, odnosno postavljanja stanice u Cimermanovoj ispred broja deset u smjeru Glavnog kolodvora te ukidanje stajališta u Remetinečkoj 15, kao i obostranog stajališta Stari Savski most. A zbog duljine trase promijenjen je i vozni red pa linija prometuje svakih 45 minuta.

Projekt gradnje rotora na križanju Riječke ulice i Remetinečke ceste, kao i još jednog na križanju Cimermanove i Ulice Žarka Dolinara, podsjetimo, datira još iz vremena prethodne gradske vlasti, a nova prometna rješenja u naselju još uoči rekonstrukcije remetinečkog rotora zahtijevali su i iz kvartovske udruge. Iz tadašnjeg su vodstva Gradske četvrti Novi Zagreb – zapad isticali kako su raskrižja građena u vremenima kada je kvartom prolazilo četiri puta manje automobila te kako je vrijeme za modernizaciju.