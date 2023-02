Dozlogrdio im razrovani kvart: Nije mi jasno kako su to ovdje baš našli raditi, trasa je promašena

– Otkako su došli bageri i počeli kopati, promet mi je pao gotovo 40 posto. Uz to malo-malo svjedočim tome da ljudi gotovo upadnu u tu rupu ili jednostavno ne mogu normalno proći pločnikom imaju li bicikl ili dječja kolica. Snalaze se tako da hodaju kolnikom, što je strašno i nedopustivo – opisuje nam ugostitelj koji posluje u Ulici Ivane Brlić-Mažuranić na Malešnici.

U toj je ulici, kako smo već pisali, raskopan nogostup od Oranica do Draganićeve, na strani na kojoj su kuće s parnim brojevima, što je jedna od šest dionica na kojoj se polažu elektroenergetski kabeli od Elektrane-toplane Zagreb do trafostanice Stenjevec.

Problemi zbog šahtova

Ulica na Malešnici raskopana je od kolovoza, kada su na toj lokaciji počeli radovi. Stanovnici kvarta nestrpljivi su i na izmaku živaca jer ne mogu shvatiti zašto toliko dugo moraju svjedočiti gradilištu u jednoj od središnjih ulica tog dijela grada. Obilazeći dionicu evidentno je da se njome teško prolazi, a na pojedinim dijelovima nezgodno je čak i ako se susretnu samo dvoje ljudi koji dolaze iz suprotnog smjera. Ulazi zgrada ispred kojih se kopa povezani su s ulicom drvenim mostićima, a oni su, uz sigurnosnu ogradu, postavljeni preko rupe.

Hodajući prema Oranicama, primjećujemo da se ponegdje ograde nalaze toliko blizu kolnika da se može prolaziti isključivo uskim dijelom pločnika na kojemu je iscrtana biciklistička staza. Nailazimo i na dijelove koji su zatrpani pa ondje ograda i mostića trenutačno nema, ali kako nam govore stanovnici, svako malo se dogodi da se nešto zatrpa pa se ponovno otkopava i radovi kao da počinju ispočetka.

– Nije mi jasno kako su to ovdje baš našli raditi, čini mi se kao potpuno promašena trasa. Ovdje ima i djece, umirovljenika, osoba s invaliditetom kojima se nije lako kretati po tim mostićima pa nam više i ne dolaze gosti. Ljudi kad vide strojeve, zaobiđu ulicu – kaže ugostitelj s početka priče.

Dodaje da je bilo i izvanrednih situacija pa se tako nedavno dogodilo da su radnici pogodili kanalizaciju i u ulici se osjetio nesnosan smrad. To nam potvrđuju i u lokalnoj cvjećarnici u kojoj je, kažu, promet također pao otkako se kopa.

– To se najviše vidjelo oko Božića, kada je gotovo upola manje ljudi dolazilo po bukete i ukrase. Pa kako će jedna majka s kolicima doći do nas? Lakše joj je prijeći cestu i malo dulje hodati ako to znači da će moći normalno i sigurno prolaziti ulicom. Već smo se i navikli da je to naša svakodnevica, ali svi se pitamo kada će to napokon prestati – govori cvjećar.

Projekt od 3,6 milijuna eura

Investitor je projekta polaganja elektroenergetskih kabela na šest dionica, zajedno dugih pet i pol kilometara, Hrvatski operator prijenosnog sustava (HOBS), u kojemu kažu da bi radove u Ulici Ivane Brlić-Mažuranić trebali završiti u travnju, što podrazumijeva i asfaltiranje.

– Imali smo problema jer su radnici otkrili šahtove koji nisu postavljeni sukladno gradnji novih zgrada pa trenutačno projektanti traže alternativna rješenja da se radovi mogu normalno nastaviti, ali sve će biti gotovo u roku – ističu u HOBS-u.

Trenutačno se radi na tri dionice pa se tako osim na Malešnici kabeli postavljaju i na dionici od EL-TO Zagreb do Stubičke. Ondje su, kažu, radovi većinski završeni, a preostalo je samo uređenje površina. Čitatelji koji su raskopanu ulicu na tom dijelu također gledali od ljeta potvrđuju nam da je počelo asfaltiranje.

U prosincu su počeli i radovi na dionici od Stubičke do Hanamanove, koji bi također trebali biti dovršeni u travnju. Preostaju još tri dionice pa se na radove uskoro mogu pripremiti i stanovnici na potezu od Hanamanove do Medarske, od Zagrebačke ceste većim dijelom kroz Medarsku do Oranica te dijelom I. Brlić-Mažuranić od Draganićeve ulice Stenjevečkom do trafostanice. A kako kažu u HOBS-u, radovi na svim dionicama, vrijedni gotovo 3,6 milijuna eura, trebali bi biti završeni u ožujku 2024.

Što kažu stanovnici Malešnice?

Katarina Kopčić

Katastrofa, svi u ulici se bune. Kopaju već sedam mjeseci i zna biti neizdrživa buka. Napravili su urnebes i kaos od ulice, a kad pitamo što se događa, svaki put je druga priča.

Dragutin Poljanec

Već se to predugo kopa, a bojim se i da neće tako skoro biti gotovo jer sam primijetio da radnika nema svaki dan. Sad je to već postalo ruglo jer su ljudi počeli bacati smeće u rupu, a i opasno je.

Ana Čeleda

Užas je ovo, svaki dan se moram probijati po nepraktičnim mostićima koji baš i ne izgledaju sigurno. To mi jako smeta jer od ljeta prvo što vidim kada iziđem iz kuće jest gradilište.