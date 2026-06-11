Nova pitanja o redarima i Thompsonu, Tomašević: 'To je sve što mogu reći'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević ponovno je odbacio tvrdnje da su promjene u vrhu komunalnog i prometnog redarstva povezane s dočekom hrvatskih rukometaša na kojem je nastupio Marko Perković Thompson. Na konferenciji za novinare ponovno je upitan o navodima da su pojedini čelnici redarstva degradirani nakon što navodno nisu željeli podnijeti prijave zbog organizacije dočeka, no poručio je da je o tome već sve rekao. – To sam vam već sve odgovorio prije tjedan dana. Vraćamo se na istu temu nakon tjedan dana. Nemam tu više ništa za reći u odnosu na ono što sam već odgovorio – kazao je Tomašević.

Novinari su ga pritom suočili s informacijama da su pojedina rješenja o premještajima potpisana 18. svibnja, dok je, prema njegovim ranijim tvrdnjama, razgovor s tadašnjim šefom sektora obavljen prije dočeka rukometaša. Gradonačelnik je ponovio da je ključna odluka donesena ranije. – Rekao sam da je razgovor sa šefom sektora bio prije dočeka, konkretno 13. siječnja. Je li 13. siječnja nekoliko tjedana prije dočeka ili nije? To je sve što mogu reći na tu temu – odgovorio je .Dodao je kako daljnje komentare ne želi davati zbog mogućih sudskih postupaka.– S obzirom na to da su najavljeni radni sporovi na tu temu, dalje ne mogu komentirati, niti ja niti drugi – poručio je gradonačelnik.