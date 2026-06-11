Od prvih okretaja pedala do državnih prvaka: na Jarunu raste nova generacija biciklista

Krugovi oko Jaruna u subotu ujutro pretvaraju se u učionicu na otvorenom. Dok jedni tek uče sigurnost i ravnotežu na biciklu, drugi već odrađuju ozbiljne treninge i pričaju o natjecanjima na kojima žele sudjelovati. Sve, pritom, vodi glas trenera koji stalno podsjeća na ono što u cestovnom biciklizmu dolazi prije svega, a to su sigurnost i prometne navike.

Školu biciklizma Zagreb pokrenuli smo 2015. godine jer smo htjeli širiti svijest o cestovnom biciklizmu, uz kojeg smo svi mi odrasli – kaže Matija Kvasina, voditelj i jedan od osnivača kluba. Prisjeća se kako su počeci bili skromni, ali s jasnom idejom.

– Prvih nekoliko godina bili smo više usmjereni na odrasle jer, dok sam osnivao klub, još sam bio aktivni biciklist. Nakon što je završila moja karijera, morao sam uzeti pauzu, a nakon povratka, ponovno smo zaživjeli klub – objašnjava Kvasina. U posljednje tri do četiri godine, priča se potpuno promijenila i klub je okrenuo smjer prema najmlađima.

– Skupili smo hrabrost i usmjerili se na rad s mladima jer smo vidjeli da nedostaje tog sportskog segmenta, a mi to znanje imamo i htjeli smo ljubav prema biciklizmu prenijeti dalje – kaže Kvasina. Naglašava da je sigurnost temelj svega. – Ovo je cestovni biciklizam pa prolazimo osnove ponašanja u prometu i zaštite, kaciga je uvijek obavezna. A da bi biciklist mogao dugo i brzo voziti, mora jesti. Hrana je gorivo. Morate sa sobom imati i vodu i nešto slatko za energiju – dodaje Kvasina. Klub koji je krenuo gotovo iz ničega, danas broji više desetaka članova.

– Sad nas je više od trideset, od toga ih je deset u natjecateljskoj skupini. Oni idu na utrke, osvajaju naslove državnih prvaka i sudjeluju na međunarodnim natjecanjima – kaže naš sugovornik pa dodaje da je ostatak djece raspoređen u dvije grupe. – Jedan program zove se Bike Up, odvija se na Maksimiru kod našeg partnera trenera Davida Repice, a drugi se zove Bambini, oni su ovdje s nama na Jarunu. Njih polako pripremamo da kroz nekoliko godina uđu u natjecateljske skupine – kaže Kvasina. Jarun je, ističe, idealan za prve ozbiljnije kilometre.

– Ovdje se nađemo, odradimo sigurnosne elemente, dovoljno je sigurno, iako zna popodne biti malo gužve – govori Kvasina. No, možda najvažniji dio učenja događa se izvan same staze. – Djecu obučimo da se toliko dobro kreću kroz promet da oni nama samostalno dolaze na treninge, ne trebaju ih roditelji voziti autom. Na kraju dana, bicikl je prijevozno sredstvo – ističe Kvasina. Djeca dolaze iz cijelog Zagreba i okolice, a ritam treninga sažima u jednostavnu rečenicu: "Trening je vožnja, vožnja je trening". Zna to i Vili Šimunić koji je u klub je došao preko obitelji.

– Počeo sam biciklirati zbog tate, on je vozio pa sam i ja dobio želju i učlanio se – kaže nam Vili. Njegov kolega Petar Horvat objašnjava nam jasne navike koje je usvojio. – Uvijek nosim kacigu, ne junačim se kao neki moji prijatelji – kaže Petar, dok Klara Horvat priznaje da trening nije uvijek lagan.

– Nekad mi je teško buditi se subotom ujutro za treninge, ali dolazim – priznaje nam Klara. Neki malo stariji članovi iza sebe već imaju ozbiljne sportske uspjehe. – Gotovo tri godine sam u školi biciklizma – kaže petanestogodišnji Areli Rajković. – Inspirirala me serija Tour de France pa sam se zaljubio u biciklizam. Treniram šest puta tjedno, koristim bicikl i kao prijevoz. Svaki vikend imam utrke u Sloveniji ili Italiji. Bio sam i na Course de la Paix u Češkoj – kaže nam Areli, čiji raspored već nalikuje onom profesionalnog sportaša, a rezultati to i prate.

Na kraju dolazi i Filip Noršić iz Samobora, jedno od imena koje se u klubu već spominje kao primjer pravog biciklista. – Prvo sam krenuo u klub u Samoboru gdje sam vozio brdski biciklizam, pa sam upoznao Matiju Kvasinu i prešao na cestovni – kaže. – Sad sam već dvije godine u klubu. Imao sam 13 naslova državnog prvaka kad se zbroji cestovni i MTB. Treniram biciklizam šest puta tjedno, a idem i u teretanu – objašnjava nam Filip.

A bili vi profesionalci kao naši sugovornici ili rekreativci, 44. Večernjakovu biciklijadu zasigurno možete odvoziti. Ona je na rasporedu 13. lipnja, starta u 10 sati na Trgu dr. Franje Tuđmana te završava posebnim programom u samoborskom Vugrinščaku te koncertom grupe BluVinil. Ako još niste, prijavite se na biciklijada.hr.