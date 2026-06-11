Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 123
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Večernjakova tribina

VIDEO Ovo su razlozi zbog kojih radova na Dolcu neće biti prije 2027.

Zagreb: Svaka kiša pokazuje zašto Dolac treba temeljitu obnovu
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
1/9
Autor
Mateja Šobak
11.06.2026.
u 13:30

Sada smo, zapravo, u fazi raspisivanja dokumentacije te ćemo kroz nekoliko mjeseci objaviti i javni poziv za projekt, a nakon njega idemo u gradnju, objasnila je pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje Dunja Mazzocco Drvar

Kada će se obnoviti Dolac i kad će se kumice konačno vratiti na njegovu gornju plohu, bilo je također jedno od pitanja na Večernjakovoj tribini održanoj u ponedjeljak u Maloj sceni.

- Dolac je dosta kompleksna stvar s obzirom na to da se radi o oštećenju koje je nastalo za vrijeme potresa, a onda se manifestiralo tek nekoliko godina kasnije. Morali smo ići po svim propisima iz Zakona o obnovi. Izradili smo elaborat konstrukcije, to je bio prvi korak, sada je u tijeku izrada projekte dokumentacije za cjelokupnu obnovu Dolca, ne samo gornje plohe, nego i donjeg dijela - pojasnila je pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje Dunja Mazzocco Drvar. Kako je kazala, ono što je problematično jest to da se Dolac nalazi u zaštićenoj zoni A, tako da se morala raditi i konzervatorska dokumentacija, odnosno konzervatorske smjernice.

- Sada smo, zapravo, u fazi raspisivanja dokumentacije te ćemo kroz nekoliko mjeseci objaviti i javni poziv za projekt, a nakon njega idemo u gradnju. Dizajn je prva faza, drugi je "build". S obzirom na to da se radi o vrlo kompleksnom projektu, nažalost, to traje puno dulje nego smo u početku očekivali. Sada se čini, po hodogramu, da bi početak radovi bio u drugoj polovici 2027. godine - kazala je D. Mazzocco Drvar.

Ključne riječi
Dunja Mazzocco Drvar Dolac Zagreb Večernjakova tribina tribina

Komentara 1

Pogledaj Sve
DP
Dpejakovic2
13:43 11.06.2026.

Samo 6 godina im je trebalo da shvate...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!