VIDEO Ovo su razlozi zbog kojih radova na Dolcu neće biti prije 2027.

Kada će se obnoviti Dolac i kad će se kumice konačno vratiti na njegovu gornju plohu, bilo je također jedno od pitanja na Večernjakovoj tribini održanoj u ponedjeljak u Maloj sceni.

- Dolac je dosta kompleksna stvar s obzirom na to da se radi o oštećenju koje je nastalo za vrijeme potresa, a onda se manifestiralo tek nekoliko godina kasnije. Morali smo ići po svim propisima iz Zakona o obnovi. Izradili smo elaborat konstrukcije, to je bio prvi korak, sada je u tijeku izrada projekte dokumentacije za cjelokupnu obnovu Dolca, ne samo gornje plohe, nego i donjeg dijela - pojasnila je pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje Dunja Mazzocco Drvar. Kako je kazala, ono što je problematično jest to da se Dolac nalazi u zaštićenoj zoni A, tako da se morala raditi i konzervatorska dokumentacija, odnosno konzervatorske smjernice.

- Sada smo, zapravo, u fazi raspisivanja dokumentacije te ćemo kroz nekoliko mjeseci objaviti i javni poziv za projekt, a nakon njega idemo u gradnju. Dizajn je prva faza, drugi je "build". S obzirom na to da se radi o vrlo kompleksnom projektu, nažalost, to traje puno dulje nego smo u početku očekivali. Sada se čini, po hodogramu, da bi početak radovi bio u drugoj polovici 2027. godine - kazala je D. Mazzocco Drvar.