Skupštinar predlaže novi model: 'Zagrepčani moraju glasati u jednoj izbornoj jedinici'

Zagreb treba biti jedna izborna jedinica, a ne četiri kao što je sad – poručio je na današnjoj konferenciji za novinare SDP-ov zastupnik u Gradskoj skupštini Renato Petek. Konferenciju je održao na Mostu slobode jer se ondje, kako je kazao, može demonstrirati sva nelogičnost sustava podjele Zagreba na četiri jedinice iz kojih se biraju zastupnici u Sabor.

– Prema dosadašnjem modelu, Zagrepčani iz centra od Maksimira sve do Zagorja glasaju u prvoj izbornoj jedinici, a druga izborna jedinica proteže se od Dubrave pa sve do mađarske granice. Šesta izborna jedinica išla je od Središća do granice s BiH, a sedma od Jaruna do Jadranskog mora – protumačio je Petek.

Smatra da bi novi ustroj koji bi pratio administrativne granice županija, odnosno Grada Zagreba, donio veće povjerenje prema izbornom sustavu, kandidature bi se lakše provodile, a sami zastupnici bili bi dostupniji građanima, što bi rezultiralo i većom izlaznosti na izbore. Uputio je stoga u Gradsku skupštinu prijedlog zaključka da kao predstavničko tijelo iskaže svoje stajalište u postupku izrade nove regulative o izbornim jedinicama. Na dnevnom bi se redu zagrebačkoga parlamenta trebao naći na sjednici zakazanoj za 27. travnja, a izglasa li se, stajalište bi Skupština trebala dostaviti Ministarstvu pravosuđa i Vladi.