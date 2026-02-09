Alarmantni podaci PUZ-a: Sve mlađa djeca žrtve i počinitelji online zlostavljanja

Više od deset posto kaznenih djela među djecom i mladima odnosi se na spolno zlostavljanje i iskorištavanje putem interneta, upozorila je Policijska uprava zagrebačka (PUZ) uoči Dana sigurnijeg interneta, predstavljajući projekt #sigurnionline, platformu HELP4U te aplikaciju RedButton. Prema podacima zagrebačke policije, tijekom 2025. godine evidentirano je 3391 kazneno djelo na štetu djece i članova obitelji, dok su djeca počinila 571 kazneno djelo, što je porast od oko 18 posto u odnosu na prethodnu godinu. Posebno zabrinjava podatak da se 271 kazneno djelo odnosi na nasilje među djecom, među kojima su česta kaznena djela povezana s online okruženjem, istaknuto je u ponedjeljak na konferenciji za medije.

"Dob žrtava i počinitelja kontinuirano se spušta, a policija bilježi slučajeve u kojima su u rizična online ponašanja uključena i djeca od pet ili šest godina", istaknula je voditeljica Odjela za maloljetničku delinkvenciju i kriminalitet na štetu mladeži i obitelji PU zagrebačke Nikolina Požar Grubišić uoči Dana sigurnijeg interneta, koji se obilježava 10. veljače. Na konferenciji za medije predstavljeni su i preventivni projekt #sigurnionline, platforma HELP4U te aplikacija RedButton za prijavu neprihvatljivih ponašanja na internetu, a cilj je, kako je rečeno, jačanje sigurnosti djece i mladih u digitalnom okruženju kroz edukaciju djece, roditelja i stručnog osoblja.

"U našem svakodnevnom radu vidimo da su kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece sve češće povezana s društvenim mrežama, aplikacijama i online igrama. Ta kaznena djela ne poznaju granice i zahtijevaju zajedničko djelovanje policije, roditelja, škola i cijelog društva", rekla je Požar Grubišić. Voditelj Službe prevencije PU zagrebačke Davor Tor rekao je da je projekt #sigurnionline usmjeren na djecu, roditelje i škole te da su već započela predavanja u zagrebačkim školama. Iz perspektive roditelja obratila se i influencerica Marijana Batinić, koja je upozorila da djeca danas žive paralelni online i offline život te da roditelji često nisu svjesni opasnosti koje vrebaju na internetu. "Kao što dijete ne bismo pustili da samo luta gradom noću, ne bismo ga smjeli pustiti ni da nekontrolirano luta internetom. Roditelji moraju biti prisutni, razgovarati s djecom i vlastitim primjerom pokazati odgovorno korištenje digitalnih tehnologija", poručila je Batinić.

Na konferenciji je istaknuto da aplikacija RedButton omogućuje jednostavnu i anonimnu online prijavu kaznenih djela i neprihvatljivih sadržaja, dok je platforma HELP4U namijenjena informiranju djece i mladih o rizičnim situacijama i načinima zaštite.