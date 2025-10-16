UŽIVO Pred zagrebačkom Gradskom skupštinom izmjene prostornog plana, preimenovanje ulica...

Održava se 4. sjednica zagrebačke Gradske skupštine. Na dnevnom redu je 51 točka među kojima je i preimenovanje četiriju ulica nzvanih po osobama koje su bile povezane s NDH, davanje suglasnosti Holdingu za kredit, prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za ovu godinu, konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba, ali i prijedlog zaključka o dodjeli Nagrade Luka Ritz.
Tomislav Josić, Ivica Mesić i Davor Štern svoje su mandate stavili na mirovanje, a Vedran Černi i Ivan Grubišić i Dina Dogan su položili prisegu.
