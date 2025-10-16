Jonjić: 'Skupštinska većina razara hrvatski identitet, hoće li sada brisati ulice Ujevića i Krklec?'

Na današnjoj konferenciji za medije, održanoj u zagrebačkoj Gradskoj skupštini, zastupnički klub Jedino Hrvatska! oštro je osudio prijedlog skupštinske većine da se promijene nazivi četiriju ulica u Zagrebu. Predsjednik kluba dr. sc. Tomislav Jonjić ocijenio je da se time nastavlja "kontinuirano razaranje hrvatskoga nacionalnog i kulturnog identiteta“ u režiji vladajuće koalicije Možemo! i SDP-a. Kao primjer, naveo je odbijanje te većine da se imenuje Park dr. Vesne Bosanac, iako je to, kaže, zatražio mjesni odbor Gajevo i vijeće gradske četvrti Trešnjevka – Jug.

– Umjesto da se oda počast zaslužnim hrvatskim javnim i kulturnim djelatnicima, uklanjaju se njihova imena pod optužbom za “ustaštvo”, iako je sasvim sigurno da barem trojica od njih – Filip Lukas, Ivan Ev. Šarić i Vladimir Arko – nikada nisu pripadali ustaškom pokretu, a ni za četvrtog, Antuna Bonifačića, nema dokaza o protivnom – kazao je Jonjić.

Optuživši skupštinsku većinu i njezine savjetnike za neznanje, Jonjić je novinarima podijelio popis šezdesetak ulica i trgova nazvanih po osobama koje su na različite načine surađivale s vlastima Nezavisne Države Hrvatske, od Frane Alfirevića i Alberta Bazale, preko Blaža Jurišića i Gustava Krkleca, sve do Mate i Tina Ujevića. – Hoće li i oni izgubiti svoje ulice kako bi se one mogle imenovati po Vasilju Gaćeši i Ibi Palikući? – upitao je Jonjić. Zastupnik dr. sc. Zlatko Hasanbegović pridružio se ocjeni da je riječ o „nacionalnom i kulturnom skandalu prvog reda“. – Ovim potezom skupštinska većina pokušava kompenzirati vlastiti strah od koraka koji zapravo iskonski želi – povratka imena Josipa Broza Tita na trg oko Hrvatskog narodnog kazališta – poručio je Hasanbegović.