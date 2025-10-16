Naši Portali
SPORNO PREIMENOVANJE ULICA

Jonjić: 'Skupštinska većina razara hrvatski identitet, hoće li sada brisati ulice Ujevića i Krklec?'

Zagreb: Sjednica gradske skupstine
Marko Lukunic/PIXSELL
Autor
Gabrijela Krešić
16.10.2025.
u 13:44

Zastupnik dr. sc. Zlatko Hasanbegović pridružio se ocjeni da je riječ o „nacionalnom i kulturnom skandalu prvog reda“. – Ovim potezom skupštinska većina pokušava kompenzirati vlastiti strah od koraka koji zapravo iskonski želi – povratka imena Josipa Broza Tita na trg oko Hrvatskog narodnog kazališta – poručio je Hasanbegović

Na današnjoj konferenciji za medije, održanoj u zagrebačkoj Gradskoj skupštini, zastupnički klub Jedino Hrvatska! oštro je osudio prijedlog skupštinske većine da se promijene nazivi četiriju ulica u Zagrebu. Predsjednik kluba dr. sc. Tomislav Jonjić ocijenio je da se time nastavlja "kontinuirano razaranje hrvatskoga nacionalnog i kulturnog identiteta“ u režiji vladajuće koalicije Možemo! i SDP-a. Kao primjer, naveo je odbijanje te većine da se imenuje Park dr. Vesne Bosanac, iako je to, kaže, zatražio mjesni odbor Gajevo i vijeće gradske četvrti Trešnjevka – Jug.

– Umjesto da se oda počast zaslužnim hrvatskim javnim i kulturnim djelatnicima, uklanjaju se njihova imena pod optužbom za “ustaštvo”, iako je sasvim sigurno da barem trojica od njih – Filip Lukas, Ivan Ev. Šarić i Vladimir Arko – nikada nisu pripadali ustaškom pokretu, a ni za četvrtog, Antuna Bonifačića, nema dokaza o protivnom – kazao je Jonjić.

Optuživši skupštinsku većinu i njezine savjetnike za neznanje, Jonjić je novinarima podijelio popis šezdesetak ulica i trgova nazvanih po osobama koje su na različite načine surađivale s vlastima Nezavisne Države Hrvatske, od Frane Alfirevića i Alberta Bazale, preko Blaža Jurišića i Gustava Krkleca, sve do Mate i Tina Ujevića. – Hoće li i oni izgubiti svoje ulice kako bi se one mogle imenovati po Vasilju Gaćeši i Ibi Palikući? – upitao je Jonjić. Zastupnik dr. sc. Zlatko Hasanbegović pridružio se ocjeni da je riječ o „nacionalnom i kulturnom skandalu prvog reda“. – Ovim potezom skupštinska većina pokušava kompenzirati vlastiti strah od koraka koji zapravo iskonski želi – povratka imena Josipa Broza Tita na trg oko Hrvatskog narodnog kazališta – poručio je Hasanbegović.

Zlatko Hasanbegović Tomislav Jonjić Zagreb

MI
Milezadom
14:13 16.10.2025.

Ne bih se složio da se radi o kompenziranju vlastitih strahova, prije bih rekao da se radi o liječenju vlastitih kompleksa kod možemovaca. To su likovi koji su u prosjeku studirali 18 godina, nikada u životu nisu ništa radili, dobro znaju da iza njih neće ostati nikakav trag, i jednostavno ne mogu podnijeti uspješne i ugledne ljude kakva su ova četvorica, koji su svi vrijednosno obogatili i zadužili i Zagreb i Hrvatsku svojim životima i djelima.

TP
The_Point
13:56 16.10.2025.

Gušimo se u smeću, rupama na cesti, razvaljenim ulicama i prometnom kaosu. Tomašević postavlja podzemne kontejnere na Kaptolu u blizini katedrale gdje tisuće turista svaki dan prolaze i snimaju. Tamo je natandario i svoje bicikle koje nitko ne koristi.

KA
Kapitol
13:58 16.10.2025.

Svi mi, gradini NASE HRVATSKE , nikada nismo i nikada necemo podrzavati bh ustastvo.Ovi koji zele upporno siriti i nametati ustastvo u Hrvatskoj trebali bi promisliti - neka si pogledaju kako se nacizan tretira u Njemackoj.

