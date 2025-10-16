Naši Portali
GRADSKI APSURDI

Zbunjujući prometni nered u Zagrebu: Građani otkrili najgore nedovršene ulice i raskrižja

Zagreb: Promet na Heinzelovoj ulici gdje su se sudarila tri automobila sada je normaliziran
Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
16.10.2025.
u 15:11

Među komentarima koji su dobili najviše podrške ističe se Paromlinska ulica, koju je jedan korisnik kratko i jasno proglasio svojim "favoritom"

Jedna naizgled bezazlena objava na Redditu pokrenula je lavinu komentara Zagrepčana frustriranih nedovršenom infrastrukturom. Od Radničke ceste koja nestaje i ponovno se pojavljuje do raskrižja koja završavaju usred ničega, stanovnici su sastavili impresivnu listu gradskih "nedovršenih projekata" koji im svakodnevno otežavaju život. Sve je počelo objavom korisnika "hendrixbridge" pod naslovom "Nedovršeni Zagreb", u kojoj je naveo svoje favorite među gradskim prometnim apsurdima. Prva na listi je Radnička cesta, koju je opisao kao "rijeku ponornicu" zbog načina na koji se njezini dijelovi prekidaju i ponovno pojavljuju, ostavljajući za sobom "nepovezane dionice". Priložene slike s karte jasno prikazuju kako se ova važna gradska prometnica na nekoliko mjesta jednostavno prekida, stvarajući prometne nelogičnosti. Autor je također istaknuo nikad završeno raskrižje Trpanjske, Drašničke i Ulice Ferdinanda Budickog, gdje asfalt doslovno nestaje nasred ceste, kao i "zanimljivu" ulicu Čulinec I. Objava je brzo privukla pažnju drugih stanovnika grada, koji su se s entuzijazmom pridružili nabrajanju vlastitih primjera prometnog planiranja koje je pošlo po zlu. Ubrzo je postalo jasno da se ne radi o izoliranim slučajevima, već o raširenom problemu koji muči brojne kvartove.

Među komentarima koji su dobili najviše podrške ističe se Paromlinska ulica, koju je jedan korisnik kratko i jasno proglasio svojim "favoritom". Drugi je detaljno opisao plan star desetljećima za produžetak Stare Branimirove preko Crnatkove do Savske i Jukićeve, projekt koji bi, prema njemu, značajno rasteretio Vukovarsku i Zeleni val, ali nikada nije realiziran. "Ovo je mislim predviđeno od šezdesetih", napisao je. Korisnici su se prisjetili i drugih "urbanističkih rana" poput Vatikanske ulice u Novom Zagrebu, koja nikada nije spojena kako je planirano, te Nove ceste i Trnjanske koje su grubo presječene izgradnjom Slavonske, odnosno Ljubljanske avenije. Jedan komentar slikovito opisuje situaciju s Biokovskom ulicom, koju su Hanamanova i željeznički nasip prerezali na dva dijela, zbog čega se stanovnici moraju "voziti okolo naokolo" da bi došli s jednog kraja na drugi. "Pitam se kaj se tu dogodilo?", zapitao se jedan korisnik uz poveznicu na kartu koja prikazuje apsurdnost situacije. Drugi je dodao: "Stvarno nelogično. Kužim da je to stara ulica, no kako se snalaze poštari?"

Ova rasprava na internetu odvija se dok se u Zagrebu vode žustre debate o izmjenama ključnog gradskog razvojnog plana, a brojni ključni infrastrukturni projekti, poput produžetka Sarajevske ceste, kasne zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. Dok gradska uprava najavljuje nove razvojne projekte, čini se da ova Reddit dretva služi kao glasan podsjetnik na brojne stare probleme koji još uvijek čekaju svoje rješenje.

Dogodila se velika promjena na popisu najmoćnijih putovnica svijeta. Evo gdje je Hrvatska

radovi u Zagrebu ulice Zagreb promet u zagrebu

