Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 45
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
BOGAT PROGRAM

Zagrepčani od jutra stižu u park Maksimir na tradicionalnu proslavu Praznika rada

Zagreb: Proslava Međunarodnog praznika rada na Maksimiru
Neva Zganec/PIXSELL
VL
Autor
Marina Bujan/Hina
01.05.2026.
u 09:36

Iz Grada su zamolili građane da se zadržavaju u južnom dijelu parka Maksimir - oko Velike pozornice i na otvorenim livadnim površinama. Zbog posljedica olujnog nevremena koje je krajem ožujka pogodilo Zagreb, boravak u sjevernom dijelu parka predstavlja povećan sigurnosni rizik

Zagrepčanke i Zagrepčani od ranih jutarnjih sati stižu u park Maksimir na tradicionalnu proslavu Međunarodnog praznika rada gdje je Grad Zagreb za njih pripremio bogat glazbeni i zabavni program te besplatnih 40.000 porcija graha i 30.000 komada štrukli. Proslavi Praznika rada će nazočiti gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević te njegovi zamjenici Danijela Dolenec i Luka Korlaet. Građane će u parku Maksimiru također posjetiti ministar rada Alen Ružić i državni tajnik Ivan Vidiš.  Na ulazu u park Maksimir građane će tradicionalno dočekati članice i članovi zagrebačkog SDP-a i dijeliti im crvene karanfile, ali i sadnice rajčice. Predsjednik zagrebačkog SDP-a i predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Matej Mišić iznijet će programske smjernice za politike rada.   

Građanima su se na proslavi pridružili i Školski sindikat Preporod zajedno s Nezavisnim sindikatom znanosti i visokog obrazovanja i Nezavisnim sindikatom zaposlenih u srednjim školama Hrvatske. Svrha njihove zajedničke inicijative je, kako kažu, izaći među građane i otvoriti razgovor o stanju obrazovanja i znanosti, kao i o odnosima s Vladom. Građani će pak imati priliku informirati se o aktualnim izazovima u sustavu te izravno podijeliti svoja mišljenja i iskustva. 

Bogat prvosvibanjski program u parku Maksimir odvijat će se na dvije pozornice cijeli dan, a građanima će se besplatno podijeliti 35.500 porcija graha s ričetom, kobasicama, špekom i vratinom, 2000 porcija graha s ričetom i junetinom, a mislilo se i na vegetarijance za koje je pripremljeno 2500 porcija graha s ričetom bez mesa. Pripremljeno je i 30.000 komada štrukli sa sirom. Glazbeni dio programa će početi na samom ulazu u park gdje će Zagrebački orkestar ZET-a krenuti svirati i povorkom proći alejom do velike pozornice. 

Prvi će na velikoj pozornici nastupiti Oridano Gypsy Jazz Trio, nakon toga Šlageristi i Zagrebački orkestar ZET-a, a potom će uslijediti koncert grupe Pavel. Središnji dio programa bit će nastup Vesne Pisarović, a nastavit će se koncertom grupe Silente. Paralelno, na maloj pozornici održavat će se kreativne radionice i plesni nastupi za djecu u organizaciji zagrebačkih centara za kulturu. Kod male pozornice posjetitelji će moći sudjelovati i u besplatnom kvizu općeg znanja.

Prvosvibanjski program u parku Maksimiru organizira Grad Zagreb u suradnji s gradskim ustanovama Priroda Grada Zagreba, Dobri dom i Centar za kulturu Maksimir. Iz Grada su zamolili građane da se zadržavaju u južnom dijelu parka Maksimir - oko Velike pozornice i na otvorenim livadnim površinama. Zbog posljedica olujnog nevremena koje je krajem ožujka pogodilo Zagreb, boravak u sjevernom dijelu parka predstavlja povećan sigurnosni rizik budući da još uvijek ima velik broj izvaljenih, prelomljenih i nagnuta stabala te oštećenih i odlomljenih grana. 

Ključne riječi
Tomislav Tomašević Zagreb Maksimir praznik rada

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!