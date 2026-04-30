OSIGURANO 200.000 EURA

Grad, o svom trošku, mijenja Zagrepčanima peći na drva. Provjerite možete li se prijaviti

Hep Toplinarstvo započelo s uključivanjem grijanja
Autori: Mateja Šobak, Ana Vrbanek
30.04.2026.
u 20:00

Mjera se provodi u okviru Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka i programa suzbijanja energetskog siromaštva, a očekuje se da će doprinijeti smanjenju emisija štetnih čestica, nižim troškovima grijanja i boljoj kvaliteti stanovanja.

Grad Zagreb priprema raspisivanje javnog poziva za zamjenu starih kućnih ložišta na drva energetski učinkovitijim uređajima, a riječ je o mjeri kojom se istodobno želi smanjiti zagađenje zraka i troškovi grijanja za građane.

Kako je predviđeno nacrtom poziva, a koji je trenutačno u postupku javnog savjetovanja, Grad će financirati kompletnu zamjenu ložišta u obiteljskim kućama, od pregleda objekta i izrade dokumentacije do nabave i ugradnje nove opreme. Cilj je smanjiti emisije štetnih čestica, koje su prepoznate kao jedan od glavnih uzroka zimskog onečišćenja zraka u Zagrebu, ali i povećati energetsku učinkovitost kućanstava.

Poseban naglasak stavljen je na kućanstva slabijeg imovinskog statusa. Na natječaj će se moći javiti građani koji žive u obiteljskim kućama na području Zagreba, koriste drva kao primarni izvor grijanja i nemaju druge nekretnine, uz propisane dohodovne cenzuse. Tako, primjerice, za samačko kućanstvo mjesečni prihod ne smije prelaziti 617 eura, dok se za veća kućanstva prag povećava ovisno o broju članova.

Za provedbu mjere u 2026. godini osigurano je 200.000 eura, a prijave će se zaprimati od objave poziva do 30. rujna. Odabrana kućanstva prolazit će tehničke provjere, uključujući statičku stabilnost objekta i energetski pregled, nakon čega slijedi izrada projekta i sama zamjena ložišta.

Grad će pritom pokriti sve troškove, od demontaže postojećeg sustava i zbrinjavanja stare opreme do ugradnje novog ložišta i eventualnih pratećih radova, poput sanacije dimnjaka. Nakon završetka radova, predviđena je i tehnička kontrola ispravnosti sustava te edukacija korisnika o pravilnom korištenju.

Mjera se provodi u okviru Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka i programa suzbijanja energetskog siromaštva, a očekuje se da će doprinijeti smanjenju emisija štetnih čestica, nižim troškovima grijanja i boljoj kvaliteti stanovanja. Ujedno, riječ je o pokušaju sustavnijeg pristupa problemu koji je i ranije prepoznat na nacionalnoj razini, ali bez značajnijeg odaziva građana.

Kako se navodi u obrazloženju, učinkovitija ložišta trebala bi osigurati veću toplinsku ugodu uz manju potrošnju energije, čime se dugoročno smanjuje rizik energetskog siromaštva i podiže kvaliteta života građana.

