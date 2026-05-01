Ovdje je prometni kaos, a u cijelom Zagrebu lani napravljen jedan jedini rotor? HDZ-ovka kritizirala Tomaševićevu ekipu

Zadnjih 15 godina stanovnicima Svetog Duha obećava se rotor na križanju Ulice Črnomerec, Krčelićeve i Topničke ulice. Vrlo je to živahno područje kvatra, u neposrednoj blizini bazilike Svetog Antuna Padovanskog, osnovne škole, vojarne i okretišta tramvaja na Črnomercu, ukazala je HDZ-ovka Marija Vrhovski na svojim društvenim mrežama.

U objavi na društvenim mrežama M. Vrhovski je gradskoj vlasti postavila jasno pitanje. "Hoćemo li napokon dobiti rotor? Već 15 godina slušamo isto, sve prometne studije kažu da je rotor rješenje. I opet ništa", napisala je. Skrenula je pozornost kako je aktualna gradska vlast još 2022. godine naručila prometnu studiju području Ciglane na Črnomercu u kojoj je predloženo mini kružno raskrižje.

"Od sedam ključnih projekata u četiri godine nije realiziran niti jedan. Studija je sada zastarijela pa treba raditi i novu", kazala je M. Vrhovski. Na Črnomercu iz godine u godinu rapidno raste broj novih zgrada i stanovnika, a time i broj automobila. Sve je prometnije pa je izgradnja rotora nužnost, istaknula je i skrenula pozornost na to kako je u 2025. godini u Zagrebu napravljen samo jedan rotor.