15 GODINA SLUŠAMO ISTO

Ovdje je prometni kaos, a u cijelom Zagrebu lani napravljen jedan jedini rotor? HDZ-ovka kritizirala Tomaševićevu ekipu

Zagreb: Prometni kaos u Ilici zbog rekonstrukcije vodoopskrbnog cjevovoda
Patrik Macek/PIXSELL
Autor
Ana Vrbanek
01.05.2026.
u 07:00

U objavi na društvenim mrežama M. Vrhovski je gradskoj vlasti postavila jasno pitanje.

Zadnjih 15 godina stanovnicima Svetog Duha obećava se rotor na križanju Ulice Črnomerec, Krčelićeve i Topničke ulice. Vrlo je to živahno područje kvatra, u neposrednoj blizini bazilike Svetog Antuna Padovanskog, osnovne škole, vojarne i okretišta tramvaja na Črnomercu, ukazala je HDZ-ovka Marija Vrhovski na svojim društvenim mrežama. 

U objavi na društvenim mrežama M. Vrhovski je gradskoj vlasti postavila jasno pitanje. "Hoćemo li napokon dobiti rotor? Već 15 godina slušamo isto, sve prometne studije kažu da je rotor rješenje. I opet ništa", napisala je. Skrenula je pozornost kako je aktualna gradska vlast još 2022. godine naručila prometnu studiju području Ciglane na Črnomercu u kojoj je predloženo mini kružno raskrižje. 

"Od sedam ključnih projekata u četiri godine nije realiziran niti jedan. Studija je sada zastarijela pa treba raditi i novu", kazala je M. Vrhovski. Na Črnomercu iz godine u godinu rapidno raste broj novih zgrada i stanovnika, a time i broj automobila. Sve je prometnije pa je izgradnja rotora nužnost, istaknula je i skrenula pozornost na to kako je u 2025. godini u Zagrebu napravljen samo jedan rotor. 
Avatar Idler 3
Idler 3
07:21 01.05.2026.

Dajte-najte, kilometar pruge prema Sloboštini se gradi već...kolko let ? Valjda bu otvorenje pred izbore. Tak bude i z kružnim tokom - studija bu "spektakularno" zgotovljena pred izbore !

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

