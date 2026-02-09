FOTO Ovako izgleda zagrebački nasip uz biciklističku stazu Greenway: 'Grad se o održavanju, čini se, ne namjerava brinuti'

Nema koševa za otpad, a nedostaje i organiziranog sustavnog čišćenja, zbog čega se sitni otpad gomila uz pješako-biciklističku trasu Greenway, osobito njezin dio uz Cvjetno naselje i Sportsko-rekreacijski centar Mladost. Problem je to na koji nam je ukazao čitatelj Gordan Škorić, koji već dulje vrijeme pokušava doznati tko je nadležan za održavanje ovog dijela nasipa.

– S obzirom na to da je Grad Zagreb nositelj projekta Greenway, zabrinjava činjenica da uz trasu nije planirano postavljanje koševa za otpatke, kao ni sustavno održavanje čistoće. Trenutačno je prostor izrazito onečišćen sitnim otpadom, ponajviše plastičnom ambalažom i opušcima, koji se teško ili nikako ne razgrađuju. Nedostatak koševa očito pridonosi gomilanju otpada, što narušava izgled prostora i negativno utječe na okoliš – kaže Škorić.

Posljednjih je mjeseci, dodaje, pokušavao dobiti odgovore od gradskih službi. – Iz Čistoće su mi odgovorili da ta lokacija nije u njihovoj nadležnosti. Zrinjevac se na moje upite nije očitovao, a iz Zagrebačkog holdinga poručili su mi da bi lokalni mjesni odbor trebao poslati zahtjev i snositi troškove čišćenja. Cijela situacija pomalo podsjeća na Kafkin "Proces": Grad je nositelj ulaganja u infrastrukturu, ali se o njezinu održavanju, čini se, ne namjerava brinuti – ističe naš sugovornik.

Problem, tvrdi, nije ograničen samo na Greenway trasu. Slična situacija, kaže, vlada i u okolnim ulicama, gdje se jasno vidi podjela nadležnosti između gradskih poduzeća, ali i izostanak konkretne odgovornosti. – Čistoća skuplja otpad isključivo s kolnika i nogostupa, dok se smeće koje završi metar dalje, na zelenoj površini, prepušta Zrinjevcu. No i jedni i drugi ignoriraju prijave vezane uz čišćenje parkirnih mjesta u zonama naplate i okolnog zelenila. Primjeri su Veslačka ulica kod kućnog broja 26 te Savska kod autobusnog okretišta ZET-a, gdje je stanje zelenih površina mjesecima nepromijenjeno – navodi Škorić.

Vijećnik u Gradskoj četvrti Trnje, Pero Kovačević kaže nam da konkretnih prijava o stanju na Greenway trasi u posljednje vrijeme na sjednicama nije bilo, no ističe kako su mjesni odbori prvi kanal komunikacije s građanima. – Ako građani imaju problema na području svog mjesnog odbora, moraju se obratiti njemu. Konkretno u ovom primjeru, ako iz mjesnog odbora ne budu reagirali, ja ću se osobno založiti da se ti problemi riješe i da Čistoća obavlja svoj posao – poručuje Kovačević.

Dodaje kako na zadnjim sjednicama vijeća gradske četvrti nije bilo rasprave o čistoći na tom području. – U posljednje vrijeme se nije potezala tema čistoće, iako postoji velik broj problema općenito s radom Holdinga i njegovih službi. Također, ne sjećam se da je itko od predstavnika MO Cvjetno naselje imao bilo kakvih komentara, iako su inače vrlo angažirani. Očekujem da će se to pitanje uskoro otvoriti – kaže Kovačević.