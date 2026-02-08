Naši Portali
GRIJANJE SE VRAĆA

Dobre vijesti za Zagrepčane, oglasio se HEP: Objasnili kako će teći puštanje grijanja

Zagreb: Zvonimir Troskot podiže kaznenu prijavu protiv HEP-a
Marko Prpic/PIXSELL
VL
Autor
Vera Kadijević/Hina
08.02.2026.
u 16:21

Brnas je potvrdio da je razlog obustave energije ispada istočnog dijela vrelovodne mreže te da su na terenu sve raspoložive ekipe koje rade na stabilizaciji situacije.

HEP Toplinarstvo počelo je postupno puštati grijanje u dijelovima Zagreba u kojima je vrelovodna mreža ispitana te su potrošači u Cvjetnom naselju i Vrbiku ponovno dobili grijanje, rekao je u nedjelju za Hinu savjetnik Uprave HEP Toplinarstva Jurica Brnas.

"Malo po malo puštamo grijanje u dijelove grada koje smo ispitali, tako da smo osposobili Cvjetno naselje i Vrbik, sada radimo na Martinovki, a pokušavamo osposobiti i dio Novog Zagreba", rekao je Brnas. Dodao je da se nada kako će i taj dio grada uspjeti pustiti u pogon, no istaknuo je da zasad nije moguće reći kada će cijela mreža biti u potpunosti osposobljena.

"Nismo još sigurni kada ćemo uspjeti osposobiti sve dijelove sustava", rekao je Brnas, naglasivši da se grijanje uključuje postupno, ovisno o stanju mreže na pojedinim dionicama.

Bez grijanja su jutros ostali dijelovi grada istočno od Savske ulice, odnosno cijeli Novi Zagreb, Cvjetno naselje, Vrbik, Martinovka, Kruge, Savica, Folnegovićevo naselje, Donji grad, Sigečica, Borovje, Ferenčica i Dubrava. 

Brnas je potvrdio da je razlog obustave energije ispada istočnog dijela vrelovodne mreže te da su na terenu sve raspoložive ekipe koje rade na stabilizaciji situacije.

grijanje Zagreb HEP

JE
Jegermeister
16:50 08.02.2026.

Za prodaju stan u Zagrebu: Zgrada je u potresu malo oštećena, grijanje trenutno neradi, ali većinu zime radi! Ulica je puna rupetina. . Susjedi su Nepalci i Romi. Ali tražim za stan 2000€ po metru kvadrarnom. Haha

