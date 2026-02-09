Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 35
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SANIRAN KVAR

Dio Zagrepčana bio bez grijanja u nedjelju, HEP: Uspostavljena je isporuka toplinske energije

Hladni radijator
Kristina Stedul-Fabac/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
09.02.2026.
u 07:34

Ovim putem zahvaljujemo krajnjim kupcima na strpljenju i razumijevanju - stoji u priopćenju.

Više dijelova Zagreba u nedjelju ujutro ostalo je bez grijanja. Iz HEP-Toplinarstva potvrdili su za Večernji list da je do prekida došlo zbog kvara na istočnoj vrelovodnoj mreži grada Zagreba. Kako navode, isporuka toplinske energije obustavljena je za krajnje kupce u Novom Zagrebu te u naseljima Vrbik, Martinovka, Cvjetno naselje, Kruge, Savica, Folnegovićevo naselje, Donji grad, Sigečica, Borovje, Ferenščica i Dubrava. Radnici HEP-Toplinarstva, ističu, odmah su započeli s detekcijom kvara te rade na njegovu otklanjanju.

- Danas, 8. veljače 2026., u večernjim satima, uspostavljena je isporuka toplinske energije za sve krajnje kupce u Novom Zagrebu te u naseljima Vrbik, Martinovka, Cvjetno naselje, Kruge, Savica, Folnegovićevo naselje, Donji grad, Dubrava, Sigečica, Borovje i Ferenščica. Radnici HEP-Toplinarstva kontinuirano su tijekom današnjeg dana radili na ispitivanju i stabilizaciji vrelovodne mreže kako bi krajnji kupci, u što kraćem roku, dobili isporuku toplinske energije. U ovom trenutku, krajnji kupci na adresi Brune Bušića 3-27 i 10-42 su i dalje bez isporuke toplinske energije. Ovim putem zahvaljujemo krajnjim kupcima na strpljenju i razumijevanju - stoji u priopćenju.
Ključne riječi
HEP toplinarstvo grijanje Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!