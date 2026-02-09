Dio Zagrepčana bio bez grijanja u nedjelju, HEP: Uspostavljena je isporuka toplinske energije

Više dijelova Zagreba u nedjelju ujutro ostalo je bez grijanja. Iz HEP-Toplinarstva potvrdili su za Večernji list da je do prekida došlo zbog kvara na istočnoj vrelovodnoj mreži grada Zagreba. Kako navode, isporuka toplinske energije obustavljena je za krajnje kupce u Novom Zagrebu te u naseljima Vrbik, Martinovka, Cvjetno naselje, Kruge, Savica, Folnegovićevo naselje, Donji grad, Sigečica, Borovje, Ferenščica i Dubrava. Radnici HEP-Toplinarstva, ističu, odmah su započeli s detekcijom kvara te rade na njegovu otklanjanju.

- Danas, 8. veljače 2026., u večernjim satima, uspostavljena je isporuka toplinske energije za sve krajnje kupce u Novom Zagrebu te u naseljima Vrbik, Martinovka, Cvjetno naselje, Kruge, Savica, Folnegovićevo naselje, Donji grad, Dubrava, Sigečica, Borovje i Ferenščica. Radnici HEP-Toplinarstva kontinuirano su tijekom današnjeg dana radili na ispitivanju i stabilizaciji vrelovodne mreže kako bi krajnji kupci, u što kraćem roku, dobili isporuku toplinske energije. U ovom trenutku, krajnji kupci na adresi Brune Bušića 3-27 i 10-42 su i dalje bez isporuke toplinske energije. Ovim putem zahvaljujemo krajnjim kupcima na strpljenju i razumijevanju - stoji u priopćenju.