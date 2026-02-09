Naši Portali
SVEMU KUMOVAO ALKOHOL

FOTO Kako mu je ovo pošlo za rukom? Sletio s ceste i okrenuo auto na krov u kanalu

Nesreća Velika Gorica
PUZ
VL
Autor
Večernji.hr
09.02.2026.
u 12:34

Nakon nesreće uhićen je i priveden na Općinski prekršajni sud u Velikoj Gorici. Sud ga je proglasio krivim

U subotu navečer u Velikoj Buni pijani vozač izazvao je prometnu nesreću u kojoj je automobil završio prevrnut na krovu u kanalu oborinskih voda, javlja Policijska uprava zagrebačka.  Nesreća se dogodila oko 22.50 sati u Ulici Seljine brigade, gdje je 53-godišnjak za volanom automobila zagrebačkih registracijskih oznaka u zavoju izgubio nadzor nad vozilom. Kolnik je bio mokar i sklizak, a vozač nije prilagodio brzinu uvjetima na cesti, zbog čega je sletio s kolnika i završio u kanalu.

Policija je utvrdila da je vozio s 2,71 promila alkohola u krvi. Nakon nesreće uhićen je i priveden na Općinski prekršajni sud u Velikoj Gorici. Sud ga je proglasio krivim te mu izrekao novčanu kaznu od 1.050 eura i zabranu upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od dva mjeseca.

Ključne riječi
Zagreb PUZ

