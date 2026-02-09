FOTO Kako mu je ovo pošlo za rukom? Sletio s ceste i okrenuo auto na krov u kanalu

U subotu navečer u Velikoj Buni pijani vozač izazvao je prometnu nesreću u kojoj je automobil završio prevrnut na krovu u kanalu oborinskih voda, javlja Policijska uprava zagrebačka. Nesreća se dogodila oko 22.50 sati u Ulici Seljine brigade, gdje je 53-godišnjak za volanom automobila zagrebačkih registracijskih oznaka u zavoju izgubio nadzor nad vozilom. Kolnik je bio mokar i sklizak, a vozač nije prilagodio brzinu uvjetima na cesti, zbog čega je sletio s kolnika i završio u kanalu.

Policija je utvrdila da je vozio s 2,71 promila alkohola u krvi. Nakon nesreće uhićen je i priveden na Općinski prekršajni sud u Velikoj Gorici. Sud ga je proglasio krivim te mu izrekao novčanu kaznu od 1.050 eura i zabranu upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od dva mjeseca.