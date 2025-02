Šef mažoretkinja o incidentu na dočeku: 'Reagirao sam instinktivno i opet bih isto ponovio'

Kako smo i ranije pisali veličanstven doček srebrnih rukometaša na Trgu bana Jelačića u Zagrebu nije prošao bez incidenta. Kada su rukometaši na kraju proslave krenuli prema autobusu, Zagrebačke mažoretkinje formirale su kolonu kroz koju su igrači trebali proći. No, jedna mažoretkinja nije bila na predviđenom mjestu, što je izazvalo burnu reakciju predsjednika Zagrebačkih mažoretkinja Alena Šćurica. Prema njenim riječima, radilo se o djevojčici koja je stajala na pogrešnom mjestu, što je izazvalo oštru reakciju njenog voditelja.

Kontaktirali smo Alena Šćurica koji je za Večernji list kazao kako mu je žao što je je nastala ovolika buka oko kratkog videa u medijima, ali je odreagirao kao i svaki pravi trener. "Istina je da djevojka nije bila na pravoj poziciji, pa sam joj rekao da se premjesti na mjesto koje joj je prvotno određeno. Prekršila je glavno pravilo tima - nikada se ne presijeca prolazak VIP osobe. Nažalost, nije se osvrnula oko sebe i vrlo jako je udarila u Domagoja Duvnjaka koji je u tom trenutku trčao prema autobusu. Reagirao sam povišenim tonom i rekao: 'Pobogu, pa daj gledaj, kako se ovo moglo dogoditi? Dule, oprosti'. Nikada je nisam uvrijedio niti sam koristio pogrdne riječi. Na snimci je jasno vidljivo da je sve trajalo dvije sekunde. Što se može reći u dvije sekunde?", objasnio je Šćuric.

Dodao je kako nije istina da je vikao na ostale mažoretkinje niti da mu je prišao policajac kako bi ga snimio. "Vodim Zagrebačke mažoretkinje već 33 godine i da ne držim reda, kako bi to izgledalo? Ta djevojka je inače iznimno mirna i ne griješi, no ovo je bila instinktivna reakcija. Svaki dobar trener bi jednako reagirao jer postoje pravila koja se moraju poštovati, pogotovo ovakva važna pravila. Naravno, razgovarali smo nakon svega i riješili situaciju. Jasno mi je da sam pod stresom podigao ton, ali u takvim trenucima, kada želite da sve prođe besprijekorno, to se dogodi", rekao je Šćuric. Na kraju je dodao kako su ga negativni komentari pogodili i da je u jednom trenutku razmišljao o ostavci.

Snimka koja je procurila u javnost izazvala je dodatne reakcije. Šef mažoretkinja u izjavi nam je rekao kako je djevojka 'vrlo jako udarila u Domagoja Duvnjaka'. No, portal 24sata posjeduje još jednu snimku na kojoj se vidi taj 'vrlo jaki udarac'. Također, na snimci se može čuti kako se netko obraća Šćuricu riječima: 'Šta se dereš na te cure?!'.

