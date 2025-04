Renato Petek prelomio: Na lokalnim izborima neću se moći angažirati kako sam planirao

OSMI DANI MEDIJSKE PISMENOSTI

U NSK otvorena interaktivna multimedijalna izložba: 'Razotkrivanje algoritama: kako oblikuju naš digitalni svijet'

Izložba je do 16.4. otvorena radnim danom od 9 do 19 sati te u subotu od 9 do 14 sati. Ulaz je besplatan za sve posjetitelje, a izložba je nastala zahvaljujući međunarodnom projektu ALGOWATCH čiji je cilj edukacija šire javnosti o izazovima algoritama i umjetne inteligencije