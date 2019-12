Renato Petek: Nogalo je smijenjen jer ne želi pjevati Bandiću

Zastupnik u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Renato Petek (Naprijed Hrvatska! - Progresivni savez) u petak je ocijenio da je smjenu ravnatelja Dječje bolnice Srebrnjak potrebno gledati i u svjetlu zemljišta na Sljemenu jer je Boro Nogalo "očito odlučio da neće pjevati Bandiću i donositi mu torte".

"Vidimo da ukoliko je netko uspješan na svome poslu i više godina obavlja uspješno taj posao i kad dođe u priliku, kao što je doktor Nogalo sa svojom ekipom uspio osigurati 60 milijuna eura, tada dolazi u fokus određenih interesnih skupina koje bi htjele upravljati tim projektom odnosno tim velikim iznosom novca, što je najveća investicija u zdravstvu uopće u Hrvatskoj", istaknuo je Petek na konferenciji za novinare.

Po njegovim riječima, to je jedan način gdje se može vidjeti kako na žalost funkcionira uprava Milana Bandića u Gradu Zagrebu, jer je dr. Nogalo sam rekao da ne želi biti član ni jedne stranke i ne želi slijediti bilo čije interese, a doktorica koja ga je trebala zamijeniti kao v.d. ravnateljica je odbila to mjesto jer je smatrala da će se time narušiti taj plan i sustav provedbe te velike investicije.

Petek je izjavio i kako postoji i sumnja vezana za 80.000 kvadrata u podsljemenskoj zoni koja je pod upravom bolnice Srebrnjak.

"Na tom mjestu će biti izgrađena i uskoro puštena u promet međupostaja sljemenske žičare", rekao je Petek. Podsjetio je da je postavljao pitanja čemu se gradi ta međupostaja koja cijeli projekt izgradnje žičare poskupljuje između 35 i 45 milijuna kuna da bi se 200 metara ili nešto manje prije samoga vrha moglo sići sa žičare u šumu.

"Hoćemo li uskoro saznati da tamo postoje planovi nekih skupina da se obnovi ta bolnica, no pitanje je u koju svrhu?", pita Petek te tvrdi da je i u tom svjetlu "potrebno gledati smjenu doktora Nogala, koji je očito odlučio da neće pjevati gospodinu Bandiću i da mu neće donositi torte, pa je zbog toga očito postao nepodoban i smijenjen je".

Petek kaže kako ćemo vidjeti i hoće li ministar zdravstva Milan Kujundžić eventualno pronaći još neke točke prema kojima je dr. Ana Stavljenić-Rukavina postupila kada je kao predsjednica Upravnog vijeća Dječje bolnice Srebrnjak donijela odluku o smjeni ravnatelja Nogala.

Tvrdi da je Stavljenić-Rukavina "samo produžena ruka politike jer već dugi niz godina sjedi u tom Upravnom vijeću te da do sada nisu pronađeni nikakvi problemi u postupanju ravnatelja".

Napominje i kako je jako interesantno da je Kontrolni ured Grada Zagreba dobio nalog nekoliko puta dolaziti u bolnicu Srebrnjak nakon što je potpisan ugovor od 60 milijuna eura, kako bi pronašli određene nepravilnosti.

"Kontrolni ured radi po nalogu gradonačelnika i izvještaji nikada nisu dostupni javnosti nego dolaze isključivo na stol gradonačelnika Zagreba i on postupa tada prema njima", naglasio je zastupnik Petek.

Tvrdi kako se na rad Kontrolnog ureda poziva u situacijama samo kada je potrebno napraviti nešto kako bi stranka Milana Bandića vladala svakim kutkom ovoga grada i svim situacijama.

"I neće prepustiti 60 milijuna eura da se radi prema nekom projektu a da oni nad tim nemaju 'šapicu' ili postoji druga mogućnost ili je to čak i povezano, bivši sanatorij na Brestovcu gdje ćemo vidjeti što će se i kada zapravo realizirati. Tamo postoji mogućnost obnove tog objekta, no to može biti i zamotano u celofan zdravstvenog turizma. Uskoro ćemo biti pametniji", poručio je Petek.

Najavio je i da će na sjednicu Gradske skupštine 9. prosinca uputiti tri amandmana na prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2020., prvi je u iznosu od milijun i 150.000 kuna za početak rada Centra za inkluziju, drugi je od 2,5 milijuna kuna za početak gradnje Centra za autizam i Osnovne škole u Oporovcu, a treći teži pet milijuna i 435.000 kuna za nabavu osam vozila za prijevoz osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju.