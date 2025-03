Renato Petek napustio je SDP: 'Ne pristajem na političko umirovljenje, niti na pasivno statiranje'

Zastupnik u Gradskoj skupštini i političar Renato Petek dosad je djelovao u zagrebačkom SDP-u, no unatoč tome poznat je kao jedan od najžešćih kritičara aktualnog gradonačelnika Tomislava Tomaševića. No, nakon što su SDP i Možemo! najavili zajednički izlazak na lokalne izbore u Zagrebu, odlučio je prerezati vrpcu koja ga veže uz stranku te istupiti iz SDP-a. Obavijest je priopćio na svojoj Facebook stranici.

Poštovani svi, danas sam istupio iz članstva SDP-a i dao ostavku na sve stranačke dužnosti. Moji stavovi o nedavnim događanjima u gradskoj organizaciju različiti su od stavova vodstva stranke, a svoje ne mijenjam bez razgovora, argumenata, analiza, procjena i jasno postavljenih ciljeva. Ne pristajem na političko umirovljenje, niti na pasivno statiranje. Na prvom su mi mjestu interesi Zagreba i Zagrepčana. Borba na ulici i u institucijama Grada mi je bila i ostala važnija od onih unutar stranke. Pozicioniranje oko predsjednika ili onih na višim hijerarhijskim stepenicama, kako bih se nalazio blizu topline vatre unutarstranačke vlasti, nisu moj način djelovanja.

Navike političkog rada i prepoznatljivost sam stekao prije članstva u SDP-u. U stranku sam ušao s izgrađenim vrijednostima, načinom rada i s imenom i prezimenom. Kroz stranku nisam tražio posao i imenovanja, niti rješavao vlastitu egzistenciju. No učio sam i učim i od onih s kojima se ne slažem. Zastupao sam SDP svaki put kad se borio za javni interes, ali sam se izborio i za pravo na reakciju oko važnih pitanja vezanih uz Grad Zagreb. Nisam to prestao raditi niti kad su me zaustavljali.

Djelovao sam s ciljem da zagrebačkom SDP-u udahnemo novu energiju i život, stoga je odustajanje stranke od izborne utrke u Zagrebu i moj neuspjeh. Pisao sam pisma vrhu SDP-a, reagirao na gradske probleme i rješenja, na nepotizam i korupciju u Zagrebu, iskreno i otvoreno, no nažalost komunikacija od vodstva stranke uglavnom je izostala. Čast iznimkama! Želio sam se boriti za SDP Zagreb kao relevantnu političku organizaciju koja će promijeniti poziciju u koju je upala višestrukim raspuštanjima i samoubilačkim potezima kad stranka odustane od svoje najveće i najvažnije gradske organizacije.

Razumijem snagu političkog udruživanja i okupljanja na nacionalnoj razini, no ništa takvo nije dogovoreno, potpisano, a lokalno u Zagrebu se odustalo od građenja snažnije pozicije SDP-a. Posebno kad se ide u suradnju s onima koji su dolazili ispred središnjice SDP-a te agresivno ukazivali na nedostatke stranke i preuzimali joj birače. A nedavno nam je bila obećana podrška da u Zagrebu stvorimo kvalitetan i kompetentan tim koji će vratiti stranku u Gradu na poziciju broj jedan! SDP je u Zagrebu sad opet imao priliku vratiti dio onih koje je ranije razočarao. Na ruku su išle i vijesti s terena o tome da su vijećnici zagrebačke izvršna vlast u četiri godine izgubili trećinu svojih pristaša. Umjesto toga, SDP im je opet pružio ruku spasa, osiguravši možda veći broj svojih članova u vijećima, ali ne i ono ključno - utjecaj na izvršnu vlast i provođenje vlastitih politika.

Budući da me osobno zanima samo i isključivo djelovanje u Zagrebu, novonastala situacije me je dovela u poziciju u kojoj ne vidim način i prostor za djelovanje i aktivnosti potrebne da bi Zagreb ozdravio, krenuo s oporavkom, rastom i razvojem. Hvala svim kolegicama i kolegama iz SDP-a na suradnji. U ovom kratkom vremenu sam upoznao brojne drage i vrijedne ljude, najviše među običnim članstvom.

SDP je, prema istraživanjima, danas prvi politički izbor u Hrvatskoj, stoga kolegicama i kolegama želim puno uspjeha i da se izbore za bolje društvo, humanost, ravnopravnost i poštenje, socijaldemokratske vrijednosti upisane u gen SDP-a u vrijeme Ivice Račana. Neću biti od onih koji su transparentima dolazili ispred središnjice SDP-a, vrijeđali i djelovali protiv stranke. Želim biti dio aktivnih građana koji donose pozitivne promjene i rješenja, beskompromisno se bore za boljitak društva i odgovornost političara. Nastavit ću se boriti za iste vrijednosti. Radije ću pasti u bici, nego unaprijed odustati od borbe i političke utakmice gledati sa strane.