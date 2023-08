Radovi od sutra zatvaraju dio još jedne velike zagrebačke prometnice, donosimo detalje

Zbog radova na uređenju kolnika sutra se za sav promet zatvara Ulica Svetice i to na dijelu od Branimirove do Ulice Divka Budaka. Procijenjeno je kako će radovi trajati do 21. kolovoza, a za to će vrijeme vrijediti sljedeći obilazni pravci:

Iz smjera jug:

Donje Svetice – Ulica kneza Branimira – Heinzelova ulica – Ulica kralja Zvonimira – Trg J. F. Kennedya – Svetice.

Iz smjera sjever:

Svetice – D. Budaka – Ulica kneza Branimira – Donje Svetice.

Iz Grada mole sugrađane da obrate pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju te za razumijevanje zbog mogućih poteškoća u prometu.