Radovi na zamjeni tračnica mijenjaju tri autobusne linije prema Mihaljevcu i Gračanskom Dolju: Donosimo detalje iz ZET-a

Zbog izmjene tračnica u zoni raskrižja Ksaverska/Mlinovi/Gračanska, od srijede, 23. srpnja u 10 sati do očekivanog završetka radova u nedjelju, 3. kolovoza dolazi do izmjena u prometovanju autobusnih linija 102 (Britanski trg - Mihaljevac), 140 (Mihaljevac - Sljeme) i 613 (Kaptol - Gračansko Dolje). Ovo su sljedeće trase:

Linija 102: Britanski trg - redovnom trasom do Ulice Mlinovi - (ravno) Ksaverska cesta - (desno) Jandrićeva (početno - krajnje stajalište, restoran "Mlinarica". U povratku Jandrićeva - Jandrićeva ulica - Ulica Mlinovi - i u nastavku redovnom trasom do Britanskog trga. Zbog obilaznog prometovanja, linija 102 će koristiti privremena stajališta Mihaljevac na Ksaverskoj cesti u smjeru juga, Jandrićeva kod restorana „Mlinarica“ i Jandrićeva 23B (kod stepenica) u smjeru Britanskog trga. Na liniji 102 biti će izmijenjen raspored polazaka.

Linija 613: Gračansko dolje - Gračanska cesta - terminal Mihaljevac - suprotni prometni kolnički trak Ksaverske ceste do raskrižja s Jandrićevom ulicom - i dalje redovno Ksaverskom cestom u smjeru Kaptola. Od Kaptola do Gračanskog dolja autobus prometuje redovnom trasom. Na terminalu Mihaljevac, autobus linije 613 koristit će peron autobusne linije 102 (smjer Kaptol), a stajalište Jandrićeva bit će izmješteno južnije od restorana „Mlinarica“ u smjeru Kaptola.

Linija 140: Sljeme - redovnom trasom do Ulice Mlinovi - (ravno) Ksaverska cesta - (polukružno) kod Gupčeve zvijezde - Ksaverska cesta - (terminal) Mihaljevac. Od Mihaljevca do Sljemena autobus će prometovati redovnom trasom. Izlazno stajalište na Mihaljevcu bit će na Ksaverskoj cesti kod k.br. 113. Od izlaznog stajališta do terminala Mihaljevac, linija 140 neće se zaustavljati na usputnim autobusnim stajalištima.

Foto: ZET