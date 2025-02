Putnici, pažnja! Radovi na priključku za vikend skreću pet ZET-ovih linija sa Savskog mosta, ovo su nove trase

Zbog radova na kanalizacijskom priključku na Karlovačkoj cesti, od subote, 15. veljače u 8.30 sati do nedjelje, 16. veljače u 16 sati, autobusne linije: 111 (Savski most - Donji Stupnik - Stupnički Obrež), 112 (Savski most - Lučko), 132 (Savski most - Goli Breg - Brezovica), 164 (Savski most - Horvati) i 168 (Savski most - Ježdovec - Prečko) prometovat će djelomično izmijenjenom trasom u oba smjera:

Linije 111, 132, 164 i 168: Savski most - redovno do Karlovačke ceste - rotor Jaruščica - Jadranska avenija - čvor Lučko - te dalje redovnim trasama. Linija 112: Savski most - redovno do rotora Jaruščica - Jadranska avenija - čvor Lučko - te dalje redovnom trasom. Autobusna stajališta Karlovačka 18, Karlovačka 97, Karlovačka 157 i Petlja-ulaz neće biti u funkciji, a istovremeno će biti uspostavljeno obostrano stajalište u zoni raskrižja Karlovačke ceste i rotora Jaruščica.

Nakon završenih radova na obnovi Društvenog doma u Čučerju, od subote, 15. veljače, ponovno se u smjeru Dubrave uspostavlja autobusno stajalište Čučerje - crkva, na Trgu Marije Čučerske, ispred kućnog broja 2. Navedeno stajalište koriste autobusi na liniji 209 (Dubrava - Čučerje).

Što se tiče ostalih izmjena u prometu, sutra između 10.45 i 12.45 autobusna linija 113 (Ljubljanica - Jarun) neće prometovati oko Jarunskog jezera, već samo do starog okretišta Jarun, zbog održavanja utrke „Love run" na Aleji Matije Ljubeka.