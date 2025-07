Provjerili smo kako napreduje zamjena 3,4 kilometra tračnica u centru Zagreba: Tramvaji će voziti brže i tiše

Umjesto alarma, stanovnike Ulice Ribnjak i Ksaverske ceste posljednjih mjesec i pol dana bude zvukovi bušilica, bagera i drugih radnih strojeva koji im stvaraju buku ispod prozora. A budući da se završetak zahvata očekuje u prvim danima rujna, njihove će muke potrajati još neko vrijeme.

Posljednja sanacija bila je 1996.

U punom su jeku radovi na zamjeni pruge od Vlaške do okretišta na Mihaljevcu novom i boljom varijantom, a iz ZET-u stanovnike na tom području umiruju obećanjem da će nakon realizacije projekta tramvajski promet biti tiši i brži, odnosno vibracije u njihovim zgradama manje. A nije naodmet napomenuti, dodaju, i da je posljednja sanacija na toj trasi obavljena još davne 1996., odnosno prije 29 godina.

– Riječ je o dva odvojena projekta. Tako u Ulici Ribnjak radimo na modernizaciji tramvajske pruge od Vlaške do Grškovićeve, a polaže se 1555 metara novih tračnica. Drugi je zahvat na Ksaverskoj cesti od Ulice Matije Jandrića do okretišta na Mihaljevcu, a na toj se dionici modernizira 1826 metara. Pritom je ključno i to što će kolosijek nakon radova biti vodonepropusan, što je važno za održavanje pruge i strujni sustav ispod nje – detaljizira glavni projektant, magistar inženjerstva Mato Vranješević.

Ukupno se, dakle, polaže 3,4 kilometra novih tramvajskih tračnica. Prvi je projekt vrijedan četiri, a drugi dva milijuna eura. Tračnice u Ulici Ribnjak položene su na istočnom kolosijeku, uz njih su montirani ulošci od reciklirane gume koji će smanjiti buku i vibraciju tramvaja, a trenutačno je u tijeku postavljanje novih armiranobetonskih ploča, teških između 250 i 500 kilograma. Radnici će se na zapadni kolosijek prebaciti nakon što završe zahvati na križanju Ksaverske, Ulice Mlinovi i Gračanske ceste, koji su upravo u tijeku. A što se tiče modernizacije na Ksaverskoj, obavljaju se pripremni radovi za polaganje tračnica.

– Realizacija projekata uvelike ovisi i o privremenoj regulaciji prometa. U zoni Ribnjaka moramo dopustiti da se promet odvija nesmetano koliko je god to moguće, što utječe na dinamiku radova, a u Ksaverskoj je pruga smještena između dvije prometnice pa se može raditi brže. Potonja je dionica usto jednostavnija jer se ondje AB ploče postavljaju samo na nekoliko lokacija. Sve pak mora biti dovršeno do početka školske godine, nemamo izbora po tom pitanju – napominje Vranješević.

Svjesni činjenice da su u “cajtnotu”, ekipe rade gotovo svakog dana, i to od ranog jutra do kasnih poslijepodnevnih sati. Znaju oni i da tamošnjim stanovnicima smetaju prašina i buka strojeva, ali uglavnom, kažu, nisu imali problema. – Katkad dođe stanar pa moramo stati, pomaknuti se, sve je u redu. Dobro se slažemo, premda smo imali jednog susjeda na Ksaverskoj koji nas je pitao ima li pravo na naknadu ako mu vibracije od naših radova naprave štetu na objektu – uz smijeh kaže Vranješević.

Među posljednjim fazama projekta bit će spajanje novih tračnica s postojećima u zoni križanja Vlaške, Šoštarićeve i Draškovićeve. Tih nekoliko dana, koliko će trajati postupak, križanje će se morati zatvoriti, što bi moglo stvoriti probleme u prometu. – Ostavljamo to za pred kraj, a Grad će obavijestiti sve o točnom terminu – ističe Vranješević.

Zbog radova, podsjetimo, tramvaji ne prometuju prema Mihaljevcu i Gračanskom dolju. Linija 15 je obustavljena, linije 8 i 14 voze Draškovićevom, a umjesto tramvaja, uveden je autobus 613 koji prometuje s Kaptola. Na snazi je i privremena regulacija prometa pa se prema jugu odvija Ulicom Ribnjak, a u smjeru sjevera vozi se obilazno, odnosno Vončininom, Alejom Hermana Bolléa te Mirogojskom i Ksaverskom.

– Kad prijeđemo na zapadni kolosijek, regulacija će se promijeniti, ali će promet Ulicom Ribnjak i dalje funkcionirati – kaže Vranješević.

Križanje zatvoreno do nedjelje

Do nedjelje je pak za sav promet zatvoreno križanje Gračanske, Ulice Mlinovi i Ksaverske. Vozila koja se kreću prema Mlinovima koriste obilazan pravac preko Jandrićeve, a ona iz smjera Gračanske prema centru grada preusmjerena su na istočni kolnik Ksaverske ceste. Za promet iz pravca Mlinarske prema centru nema preusmjeravanja, kao ni za vozila koja se kreću iz smjera Ksaverske prema Gračanskoj cesti. •