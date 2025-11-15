Naši Portali
SRETNI NALAZNIK VRATIO NOVAC

'Protrljao sam oči, mislio da sanjam': Zagrepčanin našao snop novčanica na cesti, a onda mu policija otkrila pravilo koje malo tko zna

Zagreb: Pogled na Trg bana Josipa Jelačića
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
15.11.2025.
u 10:40

“Nisam htio ništa uzeti. Drago mi je da se osoba javila i da je sve riješeno. A i naučio sam nešto što nisam znao”, kazao je

Malo tko očekuje da će usred obične šetnje gradom naletjeti na snop novčanica, no upravo to dogodilo se jednom Zagrepčaninu — i pritom je otkrio pravila o kojima većina ne zna gotovo ništa. Saša je svoju neobičnu priču ispričao za Zagreb.info, otkrivši kako je slučajna šetnja Savskom završila s nalazom od čak 1650 eura. Kako kaže, išao je kući s posla, bez žurbe, kad je na pločniku kraj bankomata ugledao uredno gumicom svezan smotuljak novčanica. “Dvaput sam protrljao oči. Otvorim i vidim pedesetice, stotice... ukupno 1650 eura. To nekome mogu biti dvije plaće”, rekao je. Iako je iznos bio primamljiv, kaže da mu nikada nije palo na pamet zadržati ga: “Pomislim — što da sam ja taj koji je izgubio?”

Odmah je otišao na policiju, a ondje ga je iznenadilo pravilo za koje, priznaje, nije imao pojma. “Rekli su mi da se nađeni novac mora prijaviti i predati, ali i da nalazniku po zakonu pripada 10 posto ako se vlasnik javi. Nisam imao pojma da tako nešto postoji”, ispričao je. Saša je pet dana kasnije dobio poziv: vlasnik se javio i novac preuzeo. “Nisam htio ništa uzeti. Drago mi je da se osoba javila i da je sve riješeno. A i naučio sam nešto što nisam znao.” U Hrvatskoj je postupanje s pronađenim novcem jasno definirano Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Onaj tko pronađe novac ili stvar mora odmah obavijestiti vlasnika, a ako to nije moguće, predati policiji ili lokalnom uredu za izgubljeno i nađeno. Vlasnik je pri povratu dužan isplatiti nalazninu — najčešće 10 %. Ako se nitko ne javi godinu dana, pronađeni novac prelazi nalazniku.
Avatar nisam_robot
nisam_robot
11:09 15.11.2025.

To sam i ja doživio u Zagrebu. Našao novčanik sa oko 600 dolara (vjj od nekog stranca) Nazvao policiju, predao i gotovo. Prvo, šta ću sa 60 dolara, da je bilo 5 milijuna od nekog supermilijunaša možda bi primio 500.000 ali ovako znam da će se onaj koji je izgubio obradovati i to mi dovoljno za nagradu.

Kupnja