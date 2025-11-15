Prodavači jedva čekaju povratak na Dolac: Promet je pao za 75%, ne bi bilo loše da nas Tomašević dođe obići

Promet je puno slabiji, a informacije o povratku na Dolac stižu polovično ili nikako, kažu nam prodavači voća i povrća koji su prije gotovo dva tjedna, nakon što je nekoliko dana ranije u donjem, zatvorenom dijelu placa, gdje su se nudili mesarski proizvodi, došlo do oštećenja stropa uslijed višegodišnjih problema s prokišnjavanjem, s gornje plohe tržnice preseljeni na Europski trg. Tada je iz Holdingove podružnice Tržnice Zagreb poručeno kako se ispituje stanje hale i gornje plohe te kako bi se, bude li dovoljno provesti manje zahvate, sve moglo vratiti na staro za nekoliko tjedana.

– Sad nam nitko ništa službeno ne govori, ali navodno ćemo se u srijedu vratiti na Dolac. Međutim, ne za stalno. Bit ćemo gore do Sveta tri kralja kako bi se ovdje mogao održati Advent, a onda se opet selimo. Kolegica koja je u kontaktu s mesarima rekla mi je da su imali sastanak s predstavnicima Tržnica i da je dogovoren i njihov povratak, samo ne znam je li i to privremeno ili su sanirali halu – govori nam jedna od prodavačica, smještena na samom početku Europskog trga. Zbog dobre pozicije, dodaje, prodaja joj nije tako loša kao onima koje su smjestili prema Staroj Vlaškoj. – Oni se jako žale. No, ni ja nisam potpuno zadovoljna, ovo se ne može ni usporediti s Dolcem. Jedva čekamo povratak – ističe.

Potvrđuju to i prodavačice na potezu Stare Vlaške. Ne pamte, kažu, ovako loš promet, a obje su u poslu oko 50 godina. – Nikoga nema. Nikoga. Nešto malo sam prodala prošli petak i subotu i to je to. A čini se da u Holdingu ne shvaćaju da oni žive od nas, a ne mi od njih, i da bi se trebali potruditi da nam omoguće normalno poslovanje. Neki ljudi, naime, i ne znaju za Europski trg, puno njih je pitalo gdje je to i kako da me nađu – napominje prodavačica iz Kašine. Usamljene su, dodaje kolegica sa susjedne klupe, jer svi koji prolaze Vlaškom idu prema dijelu na kojem je veća koncentracija štandova.

– Pitala sam voditelja Tržnica vraćamo li se i kada na Dolac, on mi je rekao da nema pojma. Sve što saznamo je neslužbeno, ali vjerujem da će nas u srijedu zaista preseliti na staru lokaciju jer se ovdje moraju postaviti adventske kućice. I fascinantno mi je kako će gornja ploha tržnice postati sigurna do Sveta tri kralja jer kad god mi pitamo nadležne, kažu da nije – naglašava. Smeta ih, dodaje, i to što gradonačelnik Tomislav Tomašević nije obišao prodavače. – Trebao bi doći i vidjeti kako nam je ovdje – poručuje.

A pozivaju ga i među vitrine s mliječnim proizvodima i jajima koji su ostali u hali na Dolcu. – Bilo bi dobro da se gradonačelnik barem dođe prošetati ovdje. Ne bismo imali nikakve koristi, ali bi ostavio dojam da mu je stalo – govori jedna od tamošnjih prodavačica. Situacija je kod njih, dodaje, jednako zabrinjavajuća kao na Europskome trgu, ako ne i gora.

– Otkako su mesari otišli, sve je stalo. Svi smo povezani jer ljudi dođu po meso pa kupe i sir, onda odu gore po voće i povrće ili ribu. A tko će sada doći na Dolac samo po sir pa na Europski trg po voće i povrće i onda k mesaru na drugi kraj grada – objašnjava prodavačica smještena pored vrata koja vode u zatvoreni dio hale. U njemu se nalaze i hladnjače koje koriste svi prodavači mliječnih proizvoda. – Bliže bi nam bilo doći do njih kroz stražnja vrata, ali ona ne funkcioniraju pa moramo ići kroz ova i proći cijeli taj dio koji je zbog sigurnosti zatvoren. Za nas izgleda nije opasno prolaziti – govori, dodajući kako ne primjećuje nikakve radove u susjednom prostoru.

Ono čemu se svi nadaju jest da će idućih dana dobiti jasne i potvrđene informacije jer su su im protekli tjedni donijeli ozbiljan pad prihoda i gubitak mušterija. – Radimo 75 posto manje nego inače, niti imamo mjesta, niti prometa. Ako još tjedan dana ostanemo na Europskom trgu, nećemo više dolaziti – kaže jedan od prodavača.

Holding smo pak još u ponedjeljak pitali kako napreduju istražni radovi, odnosno što je dosad obavljeno i utvrđeno, te zna li se datum

povratka prodaje na originalnu lokaciju, a jučer i je li točno da se u srijedu privremeno sele na Dolac .– Naša podružnica Tržnice Zagreb analizira u kojem će se obimu tržne aktivnosti vratiti na Dolac u sljedećem razdoblju. Očekujemo da ćemo cjelovitu informaciju imati nakon zaprimanja ponuda izvođača za provedbu manjih građevinskih radova u hali tržnice – bilo je sve što su jučer popodne odgovorili.