Proslava Velike Gospe u Stenjevcu: Na misu došli čak iz Njemačke, a vol od 680 kg nahranio je 500 ljudi

A kako to biva svake godine, nakon samog misnog slavlja vjernici su krenuli na okrjepu koja se za njih pripremala već dan prije. Od kotlovine, langoša, fritula... za svačije nepce pronašlo se ponešto. No najzadovoljniji su bili mesoljupci. Miris svježe pečenih odojaka i janjaca širio se ovim kvartom, a za kilogram janjetine, za što se većina i odlučila, trebalo je izdvojiti 45 eura, dok je kilogram svinjetine koštao pet eura manje. Ipak, glavna gastronomska senzacija bio je – vol. Grdosija od 680 kilograma nahranila je petstotinjak ljudi.

– Pekli smo ga više od 20 sati. Uz ovako visoke temperature nije lako biti uz vatru, no što se može. Borimo se i pijemo puno vode – kazao nam je Marko Maričević. U redu se čekalo i za medenjake, najprodavaniji proizvod iz samoborske Medičare Oslaković, koji su se mogli kupiti po cijeni već od jednog eura. Nije, međutim, ovaj obrt nudio samo medenjake. – Imamo i licitarske proizvode poput srca, a ona prigodna, s motivom Stenjevca, već su prodana, ostao nam je još samo ovaj – kazala nam je držeći u ruci, negdje oko podneva, posljednji primjerak slavnog "stenjevečkog licitara" vlasnica medičare Viktorija Oslaković.

Za ovaj događaj pripremali su se, objašnjava nam, čak mjesec dana i ispekli su nevjerojatnih 50 kilograma medenjaka. No planovi su im se mogli i promijeniti jer prodaja je ovisila o zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću. Hoće li proglasiti 15. kolovoza sajamskim danom kao i prošle godine, strepili su ugostitelji, ali i ostali obrtnici koji svoje proizvode nude vjernicima na Veliku Gospu. – Zadovoljni smo i sretni što je ipak proglašen sajamski dan jer bi inače sav ovaj trud bio uzaludan – kazala je Viktorija Oslaković.

A zadovoljni su bili i posjetitelji koji su, usprkos tome što je većina trgovina bila zatvorena, neku vrstu šopinga mogli obaviti u Stenjevcu. Knjige, nakit, igračke i baloni, za kojima su poludjeli najmanji posjetitelji, sve se to moglo naći na brojnim štandovima. A bilo je i nešto unikatnijih proizvoda kao što su razni drveni predmeti iz radionice Marijana Popovića. Daske za rezanje, metle i ribeži samo su dio bogate ponude ovog obrtnika koji na proštenje u Stenjevec dolazi već 30 godina.

– Eh, kako je to prije bilo... Toliko posla i kupaca, nisam sve mogao ni stići. Jednom sam prilikom čak vidio čovjeka da krade, no od gužve i reda nisam ga mogao u tome spriječiti – prisjetio se Popović prijašnjih dana dodavši kako su proizvodi od bukvina drveta koje on prodaje danas luksuz za većinu građana pa najviše kupuju sitnice poput kuhača.

Da je svetkovina uznesenja duše i tijela Blažene Djevice Marije na nebo puno više od kupnje, hrane i glazbe, upozorila je pak umirovljenica Mirjana. – Lijepo je sve ovo, no mislim da ljudi u ovom obilju i zaborave razlog zašto su uopće ovdje. Slavimo našu Bogorodicu i to je važno za sve nas katolike. Treba se i malo proveseliti, no molitva bi ipak trebala biti na prvom mjestu na ovakav blagdan – kazala je naša sugovornica.

Baš radi molitve, i to za svoju obitelj i domovinu, iz Njemačke je došla Ivana koja je u Stenjevcu rođena. – Svake se godine trudim baš na Veliku Gospu biti ovdje. Poseban je to osjećaj pa mi nikad nije problem prijeći toliki put – kazala je Ivana. Osim u Stenjevec, tisuće vjernika iz raznih krajeva od zore je pristizalo i u marijansko svetište crkve Majke Božje Remetske, a slavlje je ondje počelo već oko pet sati ujutro krunicom, litanijom i pohranom Presvetog oltarskog sakramenta. Slavilo se i u kapelici Majke Božje Sljemenske Kraljice Hrvata, koja se nalazi na 1001 metru nadmorske visine.