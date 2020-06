Promidžbu rekonstrukcije rotora režu na pola, šilterice ostaju

Umjesto 80 emitiranja na dva televizijska kanala, spot će prikazati 40 puta. Za jednako toliko smanjili su i emitiranje radijskog spota, a neće biti ni predviđenih pet emisija, već jedna. A što se tiče “papira”, pet objava u tri različite tiskovine spalo je na dvije. Ujedno će i dva tramvaja koja su Zagrebom trebala voziti tri mjeseca oglašavajući projekt rekonstrukcije rotora na pruzi u tom obliku biti tek 30 dana. Planovi gradske uprave vezani uz promotivnu kampanju za najveći infrastrukturni projekt u metropoli, pa time i novac predviđen za nju, naglo su se “otopili”. I to gotovo za 50 posto. Nedavno su raspisali javni natječaj koji po novome vrijedi 650.000 kuna.

Velika je to razlika u odnosu na natječaj koji su poništili krajem svibnja, a iznosio je 1,2 milijuna kuna. Razlog?

Obje ponude koje su pristigle znatno su prelazile procijenjenu vrijednost pa time, kažu u Gradskom uredu za programe i projekte Europske unije, nisu željeli stvoriti dodatni trošak proračunu, osobito u trenutku kada su na snazi bile i mjere privremene obustave njegova izvršavanja uslijed sanacija šteta od potresa i koronakrize. No tad su se našli u novom problemu: izgubili su vrijeme, još nisu pronašli tvrtku koja misli da posao promidžbe može najbolje odraditi, a sve aktivnosti vezane uz projekt, za koji su od Europske unije dobili 85 posto od 331,7 milijuna, koliko košta rekonstrukcija, moraju dovršiti do 30. studenog. Definirano je to ugovorom o bespovratnim sredstvima koji su potpisali s EU. A ako se povijest ponovi, pitanje je hoće li to vrijeme biti dovoljno da odrade sve što su predvidjeli. Od raspisivanja do poništenja prvog natječaja, naime, prošlo je oko četiri mjeseca.

– Upravo radi skraćivanja vremena provedbe traženih aktivnosti smanjen je opseg usluge te sukladno tome i početni iznos procijenjene vrijednosti – kažu u Gradskom uredu za programe i projekte EU, dodajući da će i u manjem opsegu zadovoljiti uvjete kojima je Unija odredila što sve treba raditi da rotor bude što “vidljiviji” u javnosti.

– Europska unija ne uvjetuje izravno iznose postupaka javne nabave za aktivnosti u sklopu projekata, no one su prethodno određene samom prijavom te kasnije ugovorom u kojima se navode okvirne vrijednosti utemeljene na prethodnom istraživanju tržišta ili drugim prihvatljivim načinima procjene troška. U skladu s tim vrijednostima određuje se i iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava – kažu u Uredu za programe i projekte EU. Osim toga, dodaju, aktivnosti oko provedbe projekta već su “određenim dijelom medijski popraćene kroz redovito izvještavanje Grada Zagreba i drugih tijela te na druge načine” pa su uzimajući to u obzir ipak odlučili sve smanjiti.

Ipak, neke stavke u novom natječaju nisu dirali. Tako će ostati jednak broj brošura, njih 500, koje će biti okruglog oblika što simbolizira rotor. Podijelit će i tristo plavih šilterica na kojima će biti logo, odnosno vizual rotora, te isto toliko bijelih majica kratkih rukava u svim veličinama, također s kružnim tokom. Plakati s rotorom smjestit će se, pak, uz gradske ceste jer projekt će se reklamirati i na minimalno pet jumbo verzija, od čega dvije moraju biti osvijetljene.

Tvrtka koja dobije posao morat će osmisliti i kampanju za društvene mreže koja mora doprijeti do 150 tisuća Zagrepčana. Mimo ovog natječaja, podsjetimo, ali također u svrhu promidžbe, izrađene su i tri makete rotora za 227 tisuća kuna, koje stoje u zgradi gradske uprave na Trgu Stjepana Radića.