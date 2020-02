Pogledajte minijaturnu verziju zagrebačkog rotora: 140 autića i 20 ljudi koji čekaju tramvaj

Da ga “sagrade”, trebalo im je četiri puta manje vremena. No njihov je remetinečki rotor, za razliku od onog pravog koji je niknuo za godinu dana, manji za gotovo pedeset tisuća puta. Radi se o maketi rotora izrađenoj u mjerilu 1:220, a ekipi koja ju je izradila trebala su tri mjeseca.

Postavljalo ju 15 ljudi

Postavljena je ovog tjedna u auli zgrade Gradske uprave, a da bi je montirali, morali su je donijeti u dijelovima. A sastavljalo ju je – 15 ljudi, dok ju je izrađivalo njih osmero.

– Velika je 1,70 x 2,5 metara i ima više od tristo kilograma. Prvo je stolar postavio stol, potom smo mi složili dio po dio makete, a sve je na kraju zaštitio staklar. Nismo brojili od koliko se točno dijelova sastoji, ali samo autića ima 140 komada. Sve smo radili sami “od nule”, pa čak i figurice ljudi, njih dvadesetak, koji čekaju tramvaj – govori Antun Urbić – Backo, direktor tvrtke Link EOP d.o.o., koja je posao izrade makete rotora dobila na javnom natječaju. Uz ovu veliku trebaju izraditi još dvije manje, koje će biti prijenosne, a one bi trebale biti gotove, kaže Urbić, tijekom veljače. Ovaj maketar u glavnom je gradu poznat kao začetnik Backo Mini Expressa, muzeja vlakića u kojem stoji najveća maketa željeznice u ovom dijelu Europe, a s godinama je postao atrakcija za turiste. Tri makete koje je Grad Zagreb naručio koštat će 227.500 kuna. Dignule su one popriličnu prašinu prije tri mjeseca, kad je ugovor između Grada i Link EOP-a sklopljen pa su posao mnogi opisali kao “rasipanje novca”. No iz gradske uprave objašnjavaju da je to uobičajena praksa kod projekata financiranih iz Europske unije, a Grad je “kao korisnik bespovratnih sredstava dužan osigurati njegovu vidljivost i promidžbu”.

U auli ostaje trajno

– I to sve u svrhu podizanja svijesti građana o ulozi i ostvarenjima kohezijske politike kao i financijskom doprinosu EU – kaže Mirjana Zubak, pročelnica Ureda za programe i projekte EU. U auli će maketa ostati, dodaje, trajno, a najmanje pet godina od završetka projekta.

– Ako dođe do potrebe da se maketa skloni, bit će joj osigurano drugo adekvatno mjesto, u jednoj od gradskih institucija – kaže M. Zubak. S obzirom na to da su lakše, dvije manje makete izlagat će na javnim događanjima te će tako biti dostupnije većem broju građana.

Video: Prva vožnja po novom rotoru s prometnim stručnjakom