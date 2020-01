Rotor na 600 majica i šilterica, a i brošure moraju biti okrugle

Televizijski i radijski spotovi, oglasi u tiskovinama, izrada teksta za kampanju na društvenim mrežama, jumbo plakati, reklame na autobusima i tramvajima ZET-a, brošure, pa čak i majice i šilterice s logom projekta financirat će Grad kako bi povećao vidljivost projekta rekonstrukcije remetinečkog rotora.

Traže tvrtku koja misli da posao promidžbe može najbolje napraviti, natječaj su raspisali jučer, a vrijednost mu je milijun kuna. Posao su opisali do u detalja pa će se tako prilikom osmišljavanja brošure koja će se tiskati u 500 komada morati uzeti u obzir i to da će ona biti okrugla kako bi simbolizirala oblik rotora. Majice će pak biti kratkih rukava, od pamuka i bijele boje, u veličini od S do XXL, a izradit će ih se 300. Toliko će biti i šilterica, no one će biti plave, a i jedan i drugi predmet namijenjeni su građanima.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Potrebno je ponuditi najmanje tri prijedloga rješenja na odabir. Svaki prijedlog mora sadržavati različito vizualno rješenje – ističu u Gradu dodajući da svi materijali moraju imati “osnovne elemente EU vidljivosti”.

Kampanja koju će plasirati na Facebooku, Instagramu i LinkedInu trajat će pet dana, morat će doseći 100 do 150 tisuća građana, dok će se televizijski i radijski spotovi emitirati u udarnim terminima. Novi se kružni tok, podsjetimo, u promet pušta sutra ujutro, a moći će se njime voziti već od 6 sati.