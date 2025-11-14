Naši Portali
VELIKI ZAGREBAČKI PROJEKT

Poznat izvođač za zadnju fazu nove obilaznice Sesveta: Ugovor je vrijedan gotovo pet milijuna eura

Grad Zagreb
Autor
Hana Ivković Šimičić
14.11.2025.
u 13:03

Zajedno s produljenom Kolakovom te produljenom ulicom Klin, stvorit će se nova obilaznica koja će prometno rasteretiti istok Zagreba, posebno Sesvete

Prva faza produljene Branimirove već je neko vrijeme u prometu, a priprema se druga, a za treću je upravo potpisan ugovor s izvođačima radova. Na dionici koja će se protezati od Ulice Ivana Ančića u Brestju do Varaždinske odabrana je tvrtka P.G.P., a radovi su vrijedni 4,9 milijuna eura s PDV-om. 

Treća dionica, duljine oko 800 metara, spaja se s Varaždinskom cestom, a uključuje dva nova semaforizirana raskrižja, biciklističko-pješačku infrastrukturu, rekonstrukciju postojećih kolnika te dodatna autobusna stajališta. Zajedno s produljenom Kolakovom te produljenom ulicom Klin, stvorit će se nova obilaznica koja će prometno rasteretiti istok Zagreba, posebno Sesvete. 

„Nakon što izvedemo sve tri dionice Branimirove i Kolakove ulice, građani Sesveta i Dubrave imat će kvalitetnu alternativu za kretanje kroz istočni dio grada, i tako ćemo dijelom rasteretiti preopterećene Aveniju Dubrava i Zagrebačku cestu“, istaknuo je ranije Tomislav Tomašević, gradonačelnik Grada Zagreba.

Riječ je, podsjetimo, o projektu koji se odvija u tri faze. Prva dionica, duga 1.2 kilometra od Zagrebačke do Brestovečke dovršena je 2024. godine, a druga i treća faza će zajedno spojiti Branimirovu ulicu od Brestovečke sve do Varaždinske ceste. Ukupna vrijednost radova za preostale dvije dionice procjenjuje se na 15 milijuna eura bez PDV-a, a radovi se financiraju iz gradskog proračuna.

Ključne riječi
Zagreb branimirova

Komentara 1

13:43 14.11.2025.

Zar će Sesvećani koristiti obilaznicu da zaobiđu Sesvete?! Recimo petnaestak tisuća Sesvećana Novoga Jelkovca ili sedam tisuća Sesvećana iz Ivera? Doći će u središte da odu gore Varaždinskom da se vrate dolje tom nazovi Branimirovom, eto, da zaobiđu Sesvete - kad su već napravili to nešto kao obilaznicu Sesveta?! Ili iz grada ideš i eto ti kod Dupca obilaznice Sesveta i odvede te sve do Varaždinske i gdje ćeš: na sjever u Gliboki jarek ili na jug u središte Sesveta? I tko je tu što zaobišao? To ne će biti obilaznica ni središta Sesveta, a kamo li cijelih Sesveta, znači barem do Dugoga sela. U ime Isusovo odstupi od Sesveta sotono!

