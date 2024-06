Problemi na nebu iznad Zagreba: 'Pun zrakoplov je poletio, dva puta kružio pa nas brzo vratio na pistu'

Umjesto leta do Kopenhagena, nešto više od 100 putnika jutros je imalo razgledavanje Zagreba i Turopolja iz zraka u trajanju od svega par minuta prije povratka u zagrebačku zračnu luku . Zbunjeni putnici nisu stigli do Danske, a da im let kasni više sati javili su nam i oni koji su Croatia Airlinesom trebali danas letjeti do Frankfurta. Nacionalni avioprijevoznik ubrzo se ispričao i pojasnio zašto je došlo do neuobičajene situacije.

– Avion na letu OU480 za Kopenhagen trebao je poletjeti jutros u 8.30. Ukrcali smo se normalno, doduše kasnio je dvadesetak minuta i oko 8.50 je konačno poletio, ali je napravio samo dva kruga i sletio natrag pun putnika na zagrebački aerodrom. Pilot nam se samo ispričavao – kazala je jedna od putnica za Večernji list.

Dodaje kako im isprva nisu znali objasniti što će biti i zbog čega neće na vrijeme stići na svoju destinaciju. Nedugo zatim, javili su nam se i putnici s letova Croatia Airlinesa i žalili se da tvrtka ovoga jutra ima veća kašnjenja pa je tako zrakoplov za Frankfurt koji je trebao poletjeti u 9.05 također odgođen i još nije poletio do trenutka pisanja ovog teksta, a prema podacima na FlightRadaru kašnjenja su se dogodila jutros i na letovima iz Zagreba za Pariz i Beč.

POVEZANI ČLANCI:

Poslali smo zato upit Croatia Airlinesu, a iz kompanije je ubrzo stigao odgovor što se točno dogodilo sa zrakoplovom na jutrošnjem letu za dansku prijestolnicu. Naime, nakon faze polijetanja redovnog međunarodnog leta iz Zagreba za Kopenhagen došlo do indikacije tehničkog kvara na sustavu za hidrauliku zrakoplova Airbus A319, potvrđeno je za Večernji u Croatiji.

"Posada zrakoplova u skladu s propisanim sigurnosnim procedurama kompanije i proizvođača zrakoplova preventivno je zatražila povratak u Zračnu luku Zagreb, gdje je zrakoplov potpuno sigurno sletio. Zbog preventivnih razloga, problema sa hidraulikom te posljedično sa upravljačkim sustavom prednjeg podvozja zrakoplov je nakon slijetanja ostao na uzletno sletnoj-stazi te je zatim servisnim vozilom odvučen na stajanku MZLZ." izvijestili su.

Dodaju kako je zrakoplov je povučen iz prometa i na njemu će se obaviti tehnički pregled i otkloniti kvar, a o putnicima s navedenog leta vodi se sva pripadajuća skrb u skladu s odredbama europske regulative te će do krajnjeg odredišta biti prevezeni čim to bude moguće, odnosno u najkraćem mogućem roku. "Croatia Airlines ispričava se svim putnicima zbog neplaniranog poremećaja u putovanju." dodaju na kraju.

Dakle, riječ je o uobičajenim procedurama po kojima je osoblje ispravno postupilo te sigurno prizemljivo Airbus A319 registarskih oznaka 9A-CTG. Riječ je o letjelici staroj 26 i pol godina koja je u floti nacionalnog prijevoznika od siječnja 1998. Uskoro, podsjetimo, Croatia Airlinesu stiže čak 15 potpuno novih i suvremenih zrakoplova Airbus A220. Prvi stiže već u srpnju, a kompletna flota bit će zamijenjena u iduće tri godine.

POVEZANA GALERIJA: Ovako izgleda Airbus A220, novi model zrakoplova koji je kupila Croatia Airlines