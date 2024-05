Drama na letu u Australiji: Zrakoplov se vratio zbog onoga što je jedan putnik napravio

Zrakoplov tvrtke Virgin Australia iz Pertha za Melbourne vratio se oko sat i pol nakon polijetanja zbog incidenta kojeg je uzrokovao jedan putnik. Naime, putnici su bili prisiljeni gledati golog muškarca kako trči kroz prolaz i obara člana posade na pod.

Let VA696 vratio u Perth zbog tog putnika koji je potom predan australskoj federalnoj policiji. Prema stranici za praćenje letova FlightAware, let je trebao trajati oko tri i pol sata, no vratio se nakon oko sat i pol, navodi NBC News.

Australska savezna policija rekla je u priopćenju da su "policajci uhitili muškarca nakon što je navodno gol trčao kroz zrakoplov usred leta i srušio člana posade na pod". Dodali su da je "uhićen i odveden u bolnicu na procjenu". Optužbe s kojima će se muškarac suočiti još nisu poznate.

"Iskreno se ispričavamo pogođenim gostima", rekao je glasnogovornik zrakoplovne tvrtke Virgin Australia.