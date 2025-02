Privremene prometne restrikcije u Zagrebu zbog dočeka rukometaša

Moguće je otežano prometovanje od MZL Franjo Tuđman do Trga bana Josipa Jelačića od 14.30 do 16.30 sati zbog dočeka hrvatske rukometne reprezentacije, upozoravaju iz PU zagrebačke. Očekuju se, napominju, kratkotrajni prekidi i moguće gužve u prometu radi njihovog dolaska do centra grada, gdje će se održati središnja proslava.



Iz policije pozivaju na strpljenje uz poštivanje uputa službenih osoba koji rade na osiguranju navedenog okupljanja kako bi sve prošlo dostojanstveno i bez incidenata.Tramvajski promet će biti zatvoren na širem području Trga bana Josipa Jelačića u vrijeme odvijanja programa radi sigurnosti okupljenih građanan, navode.

