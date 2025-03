Privatni vrtići o novom povećanju subvencija: 'Nije dovoljno, za izjednačavanje Grad treba podići za još 200 eura'

Svako dijete koje polazi privatni ili vjerski vrtić u metropoli bit će subvencionirano s dodatnih 60 eura. Nova je to odluka zagrebačke vlasti o kojoj su jučer izvijestili s Radićeva trga, a rezultat je i dvosatnih pregovora između predstavnika privatnih vrtića i roditelja te pročelnika gradskoga Ureda za obrazovanje, sport i mlade Luke Juroša. Povod sastanka, podsjetimo, bio je zahtjev da se subvencije u privatnim vrtićima izjednače s onima u gradskim.

– Ponudili smo, između ostalog, model ugovornog odnosa u kojemu će se jasno definirati, pa u nekoj razumnoj granici i zamrznuti cijena privatnog sektora ako je Grad bude pratio. Međutim, oni su na to rekli: "Možda, nakon izbora". Iskreno se nadamo, nakon što ih dvije godine molimo za sastanak, da to nije samo još jedno predizborno obećanje. A što se tiče povećanja od 60 eura, možda će nekome i pomoći, no većini roditelja neće i s time ne možemo biti zadovoljni – kazala nam je Ljiljana Vukšić, predstavnica Udruge privatnih predškolskih ustanova.

Novo povećanje, naveli su također u priopćenju s Radićeva trga, četvrto je u mandatu aktualne gradske uprave, a poručili su i kako im je želja da se rast subvencija ipak odrazi na cifre koje plaćaju roditelji. Grad će nakon ove odluke pak u sufinanciranju privatnih i vjerskih vrtića sudjelovati s iznosima do 430 eura mjesečno po djetetu, ovisno o prihodima roditelja.

– Ovo povećanje subvencije korak je unaprijed, no to još uvijek ne znači izjednačavanje djece upisane u privatne i vjerske vrtiće s njihovim vršnjacima koji pohađaju gradske vrtiće. Kako bi se sva vrtićka djeca u Zagrebu izjednačila, Grad subvenciju treba povećati za još 200 eura – kazala je Križana Brkić, predsjednica Udruge privatnih predškolskih ustanova. Pojasnila je i kako će privatni i vjerski vrtići svakom korisniku za novu povećanu subvenciju umanjiti aktualnu ekonomsku cijenu vrtića.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Predstavnice privatnih vrtića složile su se, usto, s pročelnikom Jurošem da trenutačni model sufinanciranja vrtićke djece u Zagrebu nije dobar i da ga je potrebno hitno mijenjati. No Grad je na sastanku, poručuju iz Udruge, odbio prijedloge Stefana Martinića, predstavnika roditelja djece upisane u privatne vrtiće, kojima bi se kvalitetno pomoglo roditeljima djece upisane u privatne i vjerske vrtiće te ispunila molba Pravobraniteljice za djecu za poštivanjem pravnog načela jednakosti izjednačavanjem sufinanciranja vrtića.

– Prema tom bi prijedlogu Grad sa svakim privatnim vrtićem sklopio pojedinačni ugovor o sufinanciranju i zamrzavanju cijena. Unatoč visokoj inflaciji, nedostatku radne snage i poteškoćama u lancima nabave zbog geopolitičke i makroekonomske nesigurnosti, privatni bi se vrtići obvezali da svoju cijenu prema korisnicima neće mijenjati do kraja kalendarske godine. Preciznim bi se klauzulama omogućilo povećanje ekonomske cijene u izvanrednim slučajevima poput povećanja plaća odgojiteljima u gradskim vrtićima i poskupljenja energenata. Svako povećanje ekonomske cijene Gradu bi trebalo biti detaljno pisano obrazloženo i opravdano. Usvajanjem ovog prijedloga Grad bi imao utjecaj na ekonomske cijene privatnih vrtića i kontrolu nad njima, roditeljima djece upisane u privatne vrtiće smanjili bi se njihovi troškovi, a privatnim bi vrtićima bila osigurana financijska održivost te omogućena prilagodba u slučaju nepredviđenih okolnosti ili vanjskih pritisaka koji mogu utjecati na radnu snagu i poslovanje – objasnio je Martinić.