Počinju završni radovi na prvoj fazi produžetka Branimirove u Sesvetama, evo koji su zaobilazni pravci

Iako je trebala biti dovršena u studenom, a onda do kraja siječnja, rok za dovršetak radova prve faze produžetka Branimirove od Zagrebačke do Brestovečke u Sesvetama prolongiran je do travnja. Tako od sutra od 8 sati pa do ponedjeljka, 11. ožujka, do 4 sata započinje nova regulacija prometa, a sve to da bi se uspješno izveli radovi na prespoju novog kolektora koji se nalazi u samom križanju Zagrebačke ceste i Ulice kneza Branimira.

– I do sada smo imali radove na navedenim dionicama, ali smo se trudili da to bude vikendom i nakon radnog vremena. Međutim sada moramo na tri tjedna zatvoriti korištenje Zagrebačke ceste prema Dubravi kako bi u potpunosti mogli izvršiti radove na 1. etapi produžene Branimirove – objasnio je gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Promet će, tako, tim raskrižjem biti otežan pa će se u smjeru istok-zapad voziti jednim prometnim trakom, dok će u nekim smjerovima on biti onemogućen. Zabranjeno će biti i prometovanje iz Zagrebačke ceste u Ulicu kneza Branimira (smjer istok-jug), kao iz Ulice kneza Branimira prema ulici Dubrava (smjer jug-zapad).

VEZANI ČLANCI:

U zoni gradilišta kretat će se i povećani broj teretnih vozila te opreme pa iz Grada mole pješake da obrate posebnu pozornost, a kako bi se izbjegla zagušenja, vozačima su predložili zaobilazne pravce:

iz smjera istok:

Zagrebačka – Ljudevita Posavskog – Slavonska avenija – Heinzelova – Ulica kneza Branimira i obratno

iz smjera zapad:

Dubrava – R. Škrnjuga – Ulica kneza Branimira – Aleja Javora – Platana – Čulinečka – Slavonska avenija – Ljudevita Posavskog – Zagrebačka

I ZET moli korisnike za strpljenje. Autobusne linije 231 (Borongaj - Dubec) i 283 (Dubec - Brestje - Sesvete) će, od subote do očekivanog završetka radova u četvrtak, 7. ožujka, prometovati djelomično izmijenjenim trasama. Autobusna stajališta Branimirova - Škrnjugova (smjer Zagrebačka cesta) i Branimirova - Zagrebačka neće biti u funkciji kao ni Ulica Kaktusa 34, Ulica Kaktusa 47 i M.O. Novo Brestje. Bit će uspostavljena stajališta Zagrebačka 94 i Zagrebačka 103.

Linija 231:

Borongaj - Ulica Divka Budaka - Ulica kneza Branimira - Ulica Roberta Škrnjuga - Dubec

Dubec - Ulica Roberta Škrnjuga - Ulica kneza Branimira - i dalje redovnom trasom prema Borongaju

Linija 283:

Dubec - Ulica Dubrava - Zagrebačka cesta - Ulica Branke Krizmanić - i dalje uobičajenom trasom prema Sesvetama

Sesvete - Zagrebačka cesta - Brestovečka cesta - Vinogradska ulica - Rebro - Brestovečka cesta - Ulica Krste Hegedušića - Delec - Brestovečka cesta - Zagrebačka cesta - Ulica Dubrava - Dubec

VIDEO: Velika noćna policijska potjera u Zagrebu: Za crvenim autom jurilo 10-ak vozila