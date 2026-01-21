Prenaglo digli rolete pa probudili ovog malca iz zimskog sna

U jednom stanu u Sigetu ovih se jučer odvila prava mala drama. Iz zimskog sna se preuranjeno probudio šišmiš i sletio ravno u tuđi dnevni boravak. Zahvaljujući mirnim i pažljivim stanarima, sve je završilo bez panike i sretno za malog nepozvanog gosta.

Kako su objavili na Facebook stranici Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba – Dumovec: „Ne budite me iz zimskog sna! Kao da je to poruka šišmiša kojeg smo jučer preuzeli u Sigetu. Uletio je u stan, no nije prestrašio stanare. Rekli su nam da im se šišmiši inače zavlače u kutiju od roleta. Nejasno je što ga je probudilo iz hibernacije – možda otvaranje susjednih roleta, buka ili je jednostavno ispao iz kutije. Ljudi su nježno ulovili netom probuđenu životinjicu i stavili je u kutiju do našeg dolaska.

Mi smo je preuzeli i odvezli u Oporavilište za divlje životinje Zoološkog vrta Grada Zagreba. Tamo su ga pregledali veterinari i zaključili da je zdrav i dobrog općeg stanja. U Oporavilištu će ostati do zatopljenja, a tada ćemo ga ponovno preuzeti i sretno okončati njegovu zimsku priču – pustit ćemo ga u prirodu.”