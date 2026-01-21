Naši Portali
POLICIJA POZIVA NA OPREZ

Umirovljenici ponovno na meti prevaranata, lažni 'službenik' u Dubravi odnio nekoliko tisuća eura

Zagreb: Koliko će rasti mirovine?
Patrik Macek/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
21.01.2026.
u 11:29

Policija traga za počiniteljem i ponovno upozorava građane da ne predaju novac nepoznatim osobama te da svaku sumnjivu situaciju odmah prijave policiji.

Nova prijevara na štetu starije osobe dogodila se jučer poslijepodne u Dubravi. U Ulici Veliki Vrh, nepoznati počinitelj nazvao je 86-godišnjaka i lažno se predstavio kao službena osoba. U razgovoru ga je uvjeravao da novac koji ima kod kuće treba “provjeriti” jer navodno postoji sumnja da se radi o krivotvorinama.

Nedugo nakon telefonskog poziva, na vrata stana starijeg muškarca došla je nepoznata muška osoba kojoj je oštećeni, vjerujući da sudjeluje u službenoj provjeri, predao novac. Nakon što je preuzeo novac, muškarac se udaljio. Materijalna šteta iznosi nekoliko tisuća eura. Policija traga za počiniteljem i ponovno upozorava građane da ne predaju novac nepoznatim osobama te da svaku sumnjivu situaciju odmah prijave policiji.
