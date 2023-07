Predavanje Zvjezdane Antoš: Stoljetni komadi iz muzejske zbirke pokućstva sakupljeni na Pokupskoj ekspediciji

Stolice, postelja i umjetničke slike samo su neki od predmeta sakupljenih tijekom Pokupske ekspedicije, a već puno stoljeće dio su Zbirke pokućstva zagrebačkog Etnografskog muzeja. To će, među ostalim, biti i tema današnjeg predavanja Zvjezdane Antoš, čija se izložba "Intimni prostori svakodnevice" trenutno može razgledati u muzeju na Mažuranićevu trgu 14.

Izlaganje nazvano "Pokupska ekspedicija u kontekstu izložbe Intimni prostori svakodnevice" dio je programa 57. Međunarodne smotre folklora, a počinje u 18 sati.

Na istoj adresi danas starta i drugi ciklus radionica "U muzejskom hladu", odnosno četverodnevni ljetni kamp.

– Kroz četiri dana druženja učit ćemo uz igru, istraživati i biti kreativni izrađujući razne maštovite predmete u radionicama. Inspirirat ćemo se izložbom „Intimni prostori svakodnevice“ i stalnim postavom Etnografskog muzeja, a svakoga dana izradit ćemo nešto drugo. Saznat ćemo što su to zidnjaci i interpretirati ih oslikavajući tekstil, naučiti tkati i tako napraviti male zidne ukrase, a od raznih materijala ćemo izraditi šarene kolaže na temu narodnih nošnji. Na kraju ćemo čak „otputovati“ u Japan - čuti priču u tehnici pripovijedanja kamišibaj, izraditi origami i naučiti superzabavnu japansku tradicijsku igru – najavljuju iz muzeja.

Program koji će svakim danom do petka trajati od 11 do 13 sati, namijenjen je djeci od 7 do 12 godina, a obavezna je i prijava jer je broj sudionika ograničen. Cijena programa je 19,91 eura, a uključuje ulaznice u Muzej, vodstva kroz izložbe, sav potreban radionički materijal i osvježenje u pauzama.

