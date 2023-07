Veliki vodič aktivnosti za klince: Jeste li za rafting, avanturu na ranču ili profesora Baltazara

Brčkanje u bazenima, brojne kreativne radionice, petodnevna avantura na ranču i tjedni posjet muzeju vlakića Backo Mini Express samo su neke od aktivnosti u metropoli i njezinoj okolici u kojima do jeseni mogu uživati školarci. Kako se za vrijeme praznika ne bi dosađivali u svoja četiri zida, već imali priliku naučiti nešto novo te razvijati motoričke sposobnosti, snage su, među ostalim, udružili i brojni zagrebački kulturni centri, u ponudi je i Ljetna škola matematike, a na popisu provjerite što vaši klinci još ne smiju propustiti ovog ljeta.

Tu su i atletika, ples, Sljeme

Dok se ne zapute prema južnijim dijelovima Hrvatske, đaci se mogu zabaviti na bazenima, a bogat program nazvan "Odmorko" i ove je godine pripremio zagrebački Školski sportski savez. Plivačke tehnike mališani tako mogu usavršiti na Zimskom plivalištu Mladost te u tamošnjem plivačkom i vaterpolskom centru, na Šalati te bazenima Svetice, Iver, Jelkovec i Utrina.

Prema kućnom redu, na svim su bazenima obavezne natikače i kape, a u sklopu programa školarci se mogu okušati i u streljaštvu, atletici, plesovima ili u preživljavanju u prirodi na Sljemenu. Možete ih upisati i u školu kajaka i raftinga u Kajak kanu klubu Zagreb na Savskoj 193.

Strip ili karte za Crnog Petra

Izrada karata za popularnu igru Crni Petar, čitanje i izrada "nastavka" autorske slikovnice "Kako je Zeko izgubio uši, a Koza dobila rogove" te ilustriranje sušenim laticama cvijeća samo su neki od programa koje je za klince pripremio Centar za kulturu Trešnjevka. Na kreativnim radionicama u sklopu programa "Cool school – Ljeto na Trešnjevci", koji traje do 7. srpnja, klinci će svakog dana od 10 do 11.30 sati uživati i u izradi stripa na temu vezanu uz slikovnicu "Putovanje plave suze" autorice Sanje Pribić, koja će i voditi radionice.

Kreativni inkubator u Prečkom

Centar za kulturu Trešnjevka radionice organizira i u Društvenom domu Prečko, gdje se klinci, također do 7. srpnja, mogu zabaviti uz Kreativni inkubator. Ondje će, među ostalim, naučiti i kako od recikliranog materijala izraditi spremnik za baterije, doznati što može nastati od kartona, ljepila, sjemenki i špage te zaključiti što je to kvart i kakav bi on trebao biti, što će im pak poslužiti za izradu makete. Za sve je radionice potrebna prijava, što možete učiniti na službenoj web-stranici CeKaTea.

Zavirite u Muzej vlakića

Petu najveću maketu željeznice u Europi možete, među ostalim, razgledati svratite li u Muzej vlakića Backo Mini Express u Gundulićevoj 4. Za vrijeme školskih praznika posjetiti se može svakog dana od 10 do 18 sati, a muzejski tim maketara provest će vas prostorijama gdje na više od 1500 tračnica vozi 150 kompozicija vlakova. Na tamošnjem edukacijskom poligonu moći će se isprobati kako je to kada vlakovi voze, primjerice, po olujnom nevremenu, a na jednoj od tri makete klinci mogu testirati i vlastite vještine vožnje vlaka.

Koliko je važna matematika

Teme i predavanja iz svijeta tehnologije, poduzetništva i financija ispreplitat će se u Ljetnoj školi matematike koju organizira Mathfinity centar. Petodnevni program koji će, među ostalim, predškolcima i osnovcima pomoći da shvate važnost matematike u njihovim budućim zanimanjima te razviju matematičko mišljenje počinje u ponedjeljak, održava se u Osnovnoj školi Julija Klovića, a svakoga će dana trajati od 9 do 17 sati.

Filmski festival u Travnom

Kreativnost će mališanima "trenirati" i besplatne radionice koje na adresi Božidara Magovca 17 organizira Kulturni centar Travno, a na njima će se pod vodstvom lutkarice Anne Kovač Buljan izrađivati lutke ljetne i morske tematike, poput ribica, zvijezdi i brodova. A usto će se 3., 10., i 17. srpnja te 31. kolovoza u sklopu Otvorenog filmskog festivala Travno ondje moći gledati i epizode slavnog serijala o jednom od najpopularnijih animiranih znanstvenika, profesoru Baltazaru.

Spavanje u šatoru u kampu

Sve tajne brige o konjima te svakodnevnih poslova na ranču školarci u dobi od 7 do 16 godina mogu saznati na JK Western Ranchu u Dugom Selu. U tjednom kampu u trajanju od pet noćenja tako će uživati u jahanju i druženju s konjima te ostalim životinjama, šetnjama, društvenim igrama te brojnim kreativnim radionicama, a pravi avanturistički duh probudit će im jednonoćno spavanje u šatoru.

