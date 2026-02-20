'Ne želimo čekati tragediju': Roditelji traže hitne mjere za sigurnost djece na Jarunu

Roditelji učenika Osnovne škole Bartola Kašića u Vrisničkoj ulici na Jarunu pokrenuli su peticiju za siguran prilaz školi. Povod su, navode, brojne opasne situacije na pješačkom prijelazu kod kapelice u Ulici Jarun, kojim svakodnevno prolaze stotine djece na putu prema školi.

"Na tom je prijelazu u više navrata dolazilo do ozbiljnih i vrlo rizičnih situacija. Vozila se ne zaustavljaju na vrijeme, djeca su teško uočljiva vozačima, a nesreća je, srećom, dosad izbjegnuta u posljednjem trenutku. Smatramo da je nedopustivo čekati da se dogodi tragedija kako bi se poduzele konkretne mjere", poručili su roditelji. Peticijom od nadležnih gradskih službi traže pojačani prometni nadzor u jutarnjim satima te dugoročno rješenje koje će trajno osigurati sigurnost djece.

Ovo nije prvi put da roditelji upozoravaju na sigurnost prilaza školi. Kako smo ranije pisali, roditelji učenika OŠ Bartola Kašića već gotovo deset godina pokušavaju dobiti konkretno rješenje za pristup zgradi sa sjeverne strane, iz smjera Würthove ulice. Kao najveći problem isticali su nogostup koji postoji tek djelomično, zbog čega su djeca dio puta prisiljena hodati kolnikom, a žalili su se i da situaciju dodatno otežavaju vozači koji ignoriraju regulaciju prometa koja je u obližnjoj ulici jednosmjerna te da voze prebrzo.

U Gradskoj upravi rekli su nam, pak, kako je na zahtjev Vijeća četvrti Trešnjevka – jug rekonstrukcija Vrisničke s gradnjom nogostupa obuhvaćena programom uređenja komunalne infrastrukture za 2026., na temelju čega će se obnoviti postupak ishođenja lokacijske dozvole te će se po njezinoj pravomoćnosti pokrenuti rješavanje imovinskopravnih odnosa.