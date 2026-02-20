Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 75
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POKRENULI PETICIJU

'Ne želimo čekati tragediju': Roditelji traže hitne mjere za sigurnost djece na Jarunu

Zagreb: Roditelji zabrinuti za sigurnost djece zbog nesređenog prilaza školi
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
1/5
Autor
Nikolina Orešković
20.02.2026.
u 11:13

Ovo nije prvi put da roditelji upozoravaju na sigurnost prilaza školi. Kako smo ranije pisali, roditelji učenika OŠ Bartola Kašića već gotovo deset godina pokušavaju dobiti konkretno rješenje za pristup zgradi sa sjeverne strane, iz smjera Würthove ulice.

Roditelji učenika Osnovne škole Bartola Kašića u Vrisničkoj ulici na Jarunu pokrenuli su peticiju za siguran prilaz školi. Povod su, navode, brojne opasne situacije na pješačkom prijelazu kod kapelice u Ulici Jarun, kojim svakodnevno prolaze stotine djece na putu prema školi.

"Na tom je prijelazu u više navrata dolazilo do ozbiljnih i vrlo rizičnih situacija. Vozila se ne zaustavljaju na vrijeme, djeca su teško uočljiva vozačima, a nesreća je, srećom, dosad izbjegnuta u posljednjem trenutku. Smatramo da je nedopustivo čekati da se dogodi tragedija kako bi se poduzele konkretne mjere", poručili su roditelji. Peticijom od nadležnih gradskih službi traže pojačani prometni nadzor u jutarnjim satima te dugoročno rješenje koje će trajno osigurati sigurnost djece.

Ovo nije prvi put da roditelji upozoravaju na sigurnost prilaza školi. Kako smo ranije pisali, roditelji učenika OŠ Bartola Kašića već gotovo deset godina pokušavaju dobiti konkretno rješenje za pristup zgradi sa sjeverne strane, iz smjera Würthove ulice. Kao najveći problem isticali su nogostup koji postoji tek djelomično, zbog čega su djeca dio puta prisiljena hodati kolnikom, a žalili su se i da situaciju dodatno otežavaju vozači koji ignoriraju regulaciju prometa koja je u obližnjoj ulici jednosmjerna te da voze prebrzo.

U Gradskoj upravi rekli su nam, pak, kako je na zahtjev Vijeća četvrti Trešnjevka – jug rekonstrukcija Vrisničke s gradnjom nogostupa obuhvaćena programom uređenja komunalne infrastrukture za 2026., na temelju čega će se obnoviti postupak ishođenja lokacijske dozvole te će se po njezinoj pravomoćnosti pokrenuti rješavanje imovinskopravnih odnosa.
Ključne riječi
Jarun sigurnost škola Zagreb OŠ Bartola Kašića

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!