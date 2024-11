VIDEO Posjetili smo kultni Charlie u Gajevoj, vraća se u velikom stilu: 'Da je Ćiro živ, sigurno bi rado tu popio kavu'

Čajna žličica šika i glamura, prstohvat nostalgije i otprilike šalica ljubavi prema desetljećima dugoj i bogatoj povijesti lokala. Recept je to kojim su se vodili novi vlasnici kultnog kafića Charlie u Gajevoj 4 kad su osmišljavali unutarnje uređenje prostora koji je proteklih pet desetljeća posjećivala hrvatska društvena elita. Posljednjih je nekoliko godina on bio zatvoren zbog financijskih problema, no ovoga se tjedna u velikom stilu vraća na zagrebačku ugostiteljsku scenu.

Da se nešto zbiva u prostoru Charlieja, susjedi su primijetili još prije nekoliko mjeseci, a tada su počela i šuškanja da se radi na uređenju i ponovnom otvaranju. Posljednjih tjedan dana radio je u "hladnom pogonu", a mogli su ga posjetiti prijatelji i slučajni prolaznici koje su djelatnici pozivali da svrate na kratku kavu. Bilo je to, kaže suvlasnik Ivan Lešić, svojevrsno testiranje terena za buduće poslovanje. – Ljudi su zaista pozitivno iznenađeni, dolazile su nam i stare mušterije kafića i govorile kako im se jako sviđa – govori nam Lešić, ugostitelj s višedesetljetnim iskustvom.

Interijer je uređen u stilu aperitivo bara, sa zelenim sofama, drvenim zidovima i stropnim svjetiljkama koje podsjećaju na dvadesete ili tridesete godine prošlog stoljeća. Za dizajn je zaslužna Jelena Bjelajac, koja je pazila da prostor zadrži i duh starog Charlieja. Lokal je u lipnju 1972. godine otvorio bivši Dinamov nogometaš Mirko Braun zvan Charlie, a legendarni trener Miroslav Ćiro Blažević nekoliko je puta za života rekao da je u tom kafiću više dio inventara nego gost. Zato su zidovi lokala doslovce načičkani fotografijama znamenitih sportaša od kojih su mnogi bili i njegovi gosti.

– Na ovoj fotografiji su Pelé i Rudolf Belin, bila je to utakmica na Maksimiru koja je završila neriješenim rezultatom. Imamo i fotografiju Velimira Zajeca Zeke, sadašnjeg predsjednika Dinama, a ovdje su Zvone Boban i Dražen Petrović, snimljeni upravo u Charlieju – pokazuje nam Lešić. Fotografije im je donirao Braunov unuk Bruno, koji je također dao svoj "amen" novom lokalu.

Veliko otvorenje održat će se 30. studenog, nakon što se upale prve adventske svijeće, a 6. prosinca ondje će se organizirati i party u povodu otkrivanja poštanske marke posvećene košarkaškom velikanu Draženu Petroviću. Što se tiče ponude lokala, ideja je da se ondje ujutro ispijaju prve kave, a u večernjim satima kokteli. U dnevnoj ponudi su razne kave, cijeđeni sokovi te slatki i slani kroasani koje je pripremilo osoblje restorana Noel, a za vrijeme adventa posluživat će se i kuhano vino i punč. Navečer će se pak moći isprobati koktel Zagreb mule koji je nastao po uzoru na originalnu moskovsku inačicu, a posluživat će se i Hugo te Aperol Spritz. U ponudi je i vinska karta s 40 etiketa. – Osim redovnog rada kafića, organizirat ćemo i privatne događaje poput poslovnih druženja, koktel-večeri i slično – napominje Lešić.

Pružiti iskustvo očeva i djedova

U legendarnom su lokalu s jednakim guštom kavu ispijali predsjednici, premijeri, saborski zastupnici, suci, sportaši, novinari, glumci i estradnjaci. Iz Charlieja su se, pričalo se, pokretale političke kampanje, sklapali su se u njemu poslovi, a koliko je kafić bio važan za duh starog Zagreba, govori i činjenica da je subotom ujutro bio omiljena baza starosjedioca centra te jedan od kultnih simbola Gajeve ulice. Upravo zato Lešić kaže da je priča o Charlieju zapravo neodvojiva od priče o Gajevoj.

– Charlie su nekoć posjećivala gospoda u šeširima i dame u svečanim haljinama, bilo je to jedno od glavnih mjesta u gradu. Nakon što je kafić zatvoren, Gajeva kao da je nekako utihnula. A nema ljepše ulice, iz koje se pruža pogled prema Trgu bana Jelačića i stubama koje vode do Dolca. Zato osjećamo da je naša dužnost novim generacijama pružiti iskustvo onog Charlieja koji su posjećivali njihovi očevi i djedovi. Da je Ćiro živ, sigurno bi ovdje rado popio kavu – govori suvlasnik lokala.

Nakon smrti Mirka Brauna 2004. godine, vođenje ugostiteljskog objekta i tvrtke preuzela je njegova supruga Zdenka. Poslovanje, međutim, posljednjih godina nije išlo dobro, 2020. došlo je do stečaja, a nedugo poslije i zatvaranja kafića. Prostor koji je u državnom vlasništvu lani se našao na popisu nekretnina za desetogodišnji zakup, a od 18 pristiglih ponuda najviša je bila one tvrtke Lešićeva partnera Alana Bubanovića.