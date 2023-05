Policija u zagrebačkoj srednjoj školi: Učenik objavio fotografiju pištolja, ostali učenici uznemireni

Nakon prošlotjedne tragedije u Beogradu koja je zavila regiju u crno, uznemirenost, prijetnje i nelagoda se preselila i u neke hrvatske učionice. Kako saznaju 24sata dio roditelja danas nije pustio djecu u jednu zagrebačku srednju školu nakon što su jučer u nju stigli policajci u civilu.

Policiju je pozvala škola jer su učenici prijavili da je jedan učenik objavio fotografiju pištolja na društvenim mrežama u ponedjeljak. Dvojica policajaca u civilu stigli su u školu jučer poslijepodne, pregledali su videokamere kako bi vidjeli je li u zadnja dva dana od te objave taj učenik bio blizu škole. Razgovarali su s pedagoginjom i učenicima, potvrđeno je 24sata iz škole.

Učenik koji je objavio fotografiju pištolja isključen je iz nastave prije mjesec i pol, ali jednom tjedno dolazi na praksu, a povremeno poslijepodne dolazi ispred škole po djevojku. Nema potvrde da on zaista ima pištolj niti da je dolazio pred ili u školu s pištoljem. Proširile su se informacije kako je škola bila zaključana i da su u nju upali specijalci, no iz škole su nam rekli kako to nije istina.

Ipak, dio roditelja odlučio je da njihova djeca danas ostanu kod kuće jer dio učenika je uznemiren, pogotovo nakon prošlotjednog masakra u Beogradu. Podsjetimo, policija u Zagrebu jučer je intervenirala zbog prijetnji beogradskim scenarijem u školi, ali i pronalaska zabranjenih stvari kod jednog učenika. Dječaku je pretražen dom, a incident je prijavljen ministarstvu obrazovanja.

