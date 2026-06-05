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SINDIKAT BICIKLISTa

'Auti su privilegirani!' Ova zagrebačka ulica puna je trgovina i kafića, a pješaci na svakom križanju nailaze na isti problem

Sindikat biciklista
VL
Autor
Večernji.hr
05.06.2026.
u 13:00

Roditelji s dječjim kolicima, starije osobe i pješaci svakodnevno nailaze na prepreke zbog rješenja koje, tvrde, prednost daje automobilima.

Roditelji s dječjim kolicima, starije osobe i pješaci koji svakodnevno prolaze Trakošćanskom ulicom na Trešnjevki na gotovo svakom križanju nailaze na istu prepreku – spuštanje s pločnika na kolnik pa ponovno penjanje na nogostup. Upravo na taj problem upozorio je Sindikat biciklista, koji smatra da bi jedna od glavnih ulica u kvartu trebala biti znatno prilagođenija pješacima. Kako navode, u Trakošćanskoj se nalazi čak osam bočnih priključnih ulica zbog kojih pješaci ne mogu neometano hodati nogostupom, već su prisiljeni stalno prelaziti preko rubnjaka. "Auti su privilegirani umjesto da se sva križanja podignu na visinu pločnika kako bi se pješacima omogućilo kontinuirano kretanje bez visinskih prepreka", poručili su iz Sindikata biciklista.

Iz Sindikata biciklista predlažu da se križanja podignu na razinu pločnika, čime bi se omogućilo kontinuirano i sigurnije kretanje pješaka, posebice roditelja s dječjim kolicima, starijih osoba i osoba smanjene pokretljivosti. Ujedno podsjećaju da je prije nekoliko godina na razini mjesnog odbora donesen zaključak o uklanjanju biciklističke staze s pločnika, no tvrde kako do danas nije bilo pomaka. Ističu i da je Trakošćanska zbog brojnih trgovina, ugostiteljskih objekata i drugih sadržaja jedna od glavnih pješačkih žila kucavica kvarta. "Po svojem karakteru Trakošćanska je glavna pješačka žila kucavica kvarta i kao takva bi prednost trebala davati upravo pješacima, dok bi se sav ostali promet trebao odvijati kolnikom uz ograničenu brzinu", zaključili su.
Ključne riječi
Zagreb sindikat biciklista

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