Pogledajte kako su ‘označili’ stanicu na Kvatriću: 'Rječita obavijest da ste budale...'

Na Kvaternikovom trgu zamotana je oznaka tramvajskog stajališta. Na problem je upozorio korisnik društvenih mreža koji je objavio fotografiju. “Dragi sugrađani i posjetitelji grada Zagreba, rječita obavijest da ste budale ako stojite još uvijek na staroj stanici Kvatrić. Također da ste i korisne budale iz perspektive vama vladajućih. Vaši gradski uredi i službe: za promet, komunalne poslove, kulturu, kulturnu baštinu, odnose s javnošću, digitalizaciju, civilno društvo, te ostale nakupine i naplavine za trust mozgova, za održivost, za bajsove i robotaksije, za oplakivanje vječno živućih grijeha pokojnog gradonačelnika i za PR kojeg vi općenito ne kužite”, napisao je i podjelio fotografiju na kojoj se vidi da je stup prekriven crnom folijom i trakom,

"Obavijest o tome piše na elektroničkoj tabli, na stanici. Treba dignuti glavu i čitati” – napisao je jedan korisnik. Drugi pak upozoravaju da problem traje već dulje vrijeme. “E da, i tako već više od mjesec dana. Bez vidljive obavijesti i objašnjenja, niti koliko dugo će stanica biti izmještena” – navodi jedna korisnica.